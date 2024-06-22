Salihli\'de Karpuz Hasadı Devam Ediyor

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(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde karpuz hasadı devam ediyor. Adana, Antalya ve Aydın bölgelerinden sonra Manisa bölgesinde de karpuz görücüye çıktı. İlçeye bağlı Yağbasan, Karasavcı ve Poyrazdamı köylerinde üretime ilişkin konuşan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Adana kadar biz de karpuzda iddialıyız" dedi. Karpuz üreticisi ise "Bu işte çok para kazanamıyoruz" diyerek artan maliyetlerden şikayet etti.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz hasadı Manisa'nın Salihli ilçesinde devam ediyor. İlçenin kendine has karpuzu olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tarladaki fiyatların 10 lira civarında olduğunu belirtti. Başkan Yalvaç, şöyle konuştu:

"Bayramdan önce buranın en ünlü ürünü olan karpuzun hasadı başladı. Bu karpuzun en büyük özelliği aroması, iriliği ve büyüklüğü ile diğer karpuzlardan farklı olması. Herkes karpuzu Adana olarak bilir. Poyrazdamı bölgesi karpuzunu yemeden kimse karpuz yedim demesin. Şu anda tarladaki fiyatlar 10 lira civarında. Geçtiğimiz sene bu karpuz 5-6 lira civarındaydı. Çiftçimiz bu fiyatlardan memnun değil."

"Geçen yıl 7,5-8 liraya aldığımız fidan bu sene 19 lira"

Karpuz üreticisi ise artan maliyetler karşısında masraflarını zorlukla çıkardıklarını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz sene 5-6 liraya tarladan çıkan karpuz şu anda 10-12 lira arasında tarladan çıkmakta. Geçen seneye göre 7,5-8 liraya aldığımız karpuz fidanı bu sene 19 lira. Geçtiğimiz yıl 600-700 lira olan gübre 1600-1700 lira oldu. Biz bu fiyatlarla çok para kazanamıyoruz. Masraflarımızı ancak alıyoruz. Aracılar bizlere göre daha güzel paralar kazanıyor. 12 liraya tarladan çıkıyor karpuz, tezgahlarda 15-20 lira arasında satılmakta. Zaten buraya gelen tüccarların kendi tezgahları var. İzmir'de, İstanbul'da hallerde. Bu işte çok para kazanamıyoruz. Kafa kafaya anca çıkmaktayız."