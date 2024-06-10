Samsun'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında denizde dip temizliği yapıldı

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Samsun Dalış Kulübü'yle birlikte denizde dip temizliği yaptı. Dip temizliği yapan dalgıçlar, denizden çuvallar dolusu plastik şişe, plastik bidonlar, battaniyeler ve araba lastikleri çıkardı.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Samsun Dalış Kulübü dalgıçlarıyla beraber dün akşam saatlerinde denize dalarak dip temizliği yaptı.

ÇMO Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük, yaptıkları dip temizliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"5 Haziran günü 1972 yılından beri, her yıl dünya çevre günü olarak, farkındalık günü olarak kutlanmaktadır. Bizde oda olarak 5 Haziran haftasında ekolojik yıkımla mücadele haftası olarak, her yıl farkındalık çalışmalarımızla ekolojik yıkımlara, doğal kaynaklarımızın korunmasına, havamızın, suyumuzun, denizlerimizin kirliliğine karşı, insanları daha duyarlı olmaya, daha çevreci faaliyetlerde bulunmaya davet eden çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl da 2024 yılının çevre günü teması da 'Doğa için eylem' teması yani doğa için yapılan tüm farkındalık çalışmaları bu temanın kapsamında. Bizlerde bu yıl için Samsun dalış okuluyla birlikte Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak, bir deniz dibi temizliği etkinliği düzenledik. Bu yıl oda olarak ilk defa bu etkinliği yapıyoruz."

"Sadece arıtmak yeterli değil"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de denizde yapılan olan dip temizliği konusunda şunları söyledi:

"Burada Çevre Haftası kapsamında bir etkinlik konumundayız. Samsun'da atık suların yüzde 98 oranında arıtılıyor ve o şekilde bertaraf ediliyor ama bu sadece bir kentin sadece atık su arıtmasıyla yeterli değil. Biz buradan aslında Karadeniz'e kıyıları olan tüm kentlerin aynı Samsun gibi tüm atık sularını arıtarak deşarj etmesiyle kentin ekosistemini, florasının korunmasıyla ilgili adımları daha farklı atması için bugün bir dip temizliğimiz olacak, ortaklarımız var, paydaşlarımız var, hep birlikte göreceğiz neler çıktığını, neler atıldığını ve ondan sonra sonuçtan bir kere daha düşünmeye teşvik edecektir."

"Her yıl etkinliklere devam ediyoruz"

Samsun Dalış Kulübü Başkanı ve Eğitmeni Serdar Bostancı'da Samsun ÇMO ile birlikte düzenledikleri deniz dibi temizliği konusunda şöyle dedi:

"2002 yılından beri kulübümüz, etkin vaziyette kulübümüz dalış organizasyonları düzenlemektedir. CMAS ve TSSF (Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu) olarak bu organizasyonları devam ettiriyoruz. Bu şekildeki bizim etkinlerimiz Çevre Mühendisleri Odası ile bugünkü etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Her yıl etkinliklere devam ediyoruz. Bunlar bizim Atatürk haftası dediğimiz Atatürk'ün doğum günü dediğimiz 19 Mayıs günü haftasında Atatürk'ü anmayla ilgili bir dalışımız oluyor, Zafer Bayramı'nda zafer dalışı, Cumhuriyetimizin 100. yılında bir dalış yaptık. Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde de mutlaka biz dalış etkinliklerimizde bulunuyoruz. 'Derinlere Saygı' dalış grubu olarak, Türkiye'nin bütün bölgelerinde bu hafta içerisinde dalış yapılıyor. Bizim gibi Karadeniz'de biz şu anda bu etkinliği yapıyoruz ama, diğer bölgelerde örneğin, Marmara'da, Akdeniz'de, Ege'de bütün dalış okulları bu etkinliği yapmakta. Duyarlılığı gerçekten yüreklerinde hissetmekte. Millete de hissettirmek durumundalar. 'Gelecek için denizlere sahip çık' etkinliğini işte bu grup, bende grubun üyesiyim derinlere saygı dalış grubu. Bu grup çok duyarlı bir grup, gerçekten bizim gibi kulüplerle birlikte bu tür faaliyetlerde bulunarak bu çevre duyarlılığını geliştirmiştir."

Dip temizliği yapan dalgıçlar, denizden çuvallar dolusu plastik şişe, plastik bidonlar, battaniyeler ve araba lastikleri çıkardı.