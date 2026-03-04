Samsun'da Emekçiler İran'a Destek İçin Toplandı - Son Dakika
Samsun'da Emekçiler İran'a Destek İçin Toplandı

04.03.2026 10:15
Samsun'da EDG, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti, dayanışma vurgusu yaptı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri (EDG), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti. EDG adına konuşan Yahya Kemal İş,  "Bu emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı İran işçi-emekçileri, savaşlarda en ağır bedeli ödeyen kadınları, halkları ile dayanışma içinde olmak, emperyalist saldırganlığın tam karşısında olmak tüm emekçilerin, halkların, kadınların, gençlerin, tüm ezilenlerin sorumluluğudur, görevidir. Emperyalizm, özgürlük değil kölelik getirir. Emperyalizm, barış değil savaş, yıkım, katliam getirir" dedi.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik açıklama yaptı. "Emperyalist, Siyonist saldırıya karşı İran halklarının yanındayız" pankartı açılan eylemde EDG adına açıklamayı yapan Yahya Kemal İş, şunları söyledi:

"ABD emperyalizmi Venezuela saldırısından sonra bir yandan Küba'ya yönelik tehditlerini sürdürürken diğer yandan Ortadoğu'da bölgenin sırtına bir hançer gibi saplanmış Siyonist İsrail ile birlikte, İran'a yeni bir saldırı başlattı. Bu saldırı da, Haziran 2025'te 12 gün süren savaştakine benzer şekilde, taraflar 'görüşme masası'nda iken gerçekleştirildi. Bu saldırı ile birlikte, ABD ve Siyonist İsrail, bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemiş oldular."

"Ortadoğu'yu yeniden şekillendirme planı"

ABD emperyalizmi, Afganistan işgalinden bu yana, Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek, hegemonyasını yeniden tesis etmek için saldırmaktadır. Afganistan sonrası Irak, Libya, Lübnan, Filistin ve Suriye'den sonra sıra İran'a gelmiştir.

Soykırımcı Siyonist İsrail devleti, ABD'nin bu planlarının hayata geçirilmesinde koçbaşı görevi görmektedir. ABD'li yetkililerin her fırsatta dile getirdiği, 'İsrail'in güvenliği' bununla ilgilidir.

Orta Doğu'da en saldırgan ve atom bombası sahibi tek güç olan siyonist İsrail'in İran'a 'atom bombası yapma aşamasındalar' gerekçesi ile ABD emperyalizmi ile birlikte saldırması tam bir sahtekarlıktır.

İran'ın nükleer silah edinme ihtimalini tehdit olarak görenler, önce kendi ellerindeki nükleer silahları yok etsinler.

"İran misillemeye başladı"

İran, bu saldırılara misilleme olarak, işbirlikçi bölge devletlerinin topraklarındaki ABD üslerini ve İsrail'i vurmaya başladı. Bu misillemeler sonrası, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Ürdün, İran'ı kınayarak, misilleme haklarını saklı tuttuklarından söz ederlerken, kendi topraklarını hedef haline getiren ABD ve İsrail'e tek söz etmiş değillerdir.

Siyonist İsrail, HTŞ'ye teslim edilen Suriye topraklarından İran'a saldırı düzenlerken hava sahasını istediği gibi kullanmaktadır. Bunun karşısında HTŞ'nin idaresindeki Suriye'nin yaptığı resmi açıklamada, ABD üsleri vurulan işbirlikçi bölge devletleri ile dayanışma içinde olunduğu söylenmiştir.

"Kürecik ve NATO üsleri hedef haline getiriliyor"

Türkiye'deki Kürecik radar üssü, İsrail'e istihbarat sağlarken, tüm ABD ve NATO üsleri, İran'a saldırıda kullanılma ihtimali barındırmaktadır. Bizler, bu topraklardan kardeş İran emekçi halklarına karşı kullanılmasının tam karşısındayız, bu suça ortak olunmasına izin vermeyeceğiz!

"İran halkının mücadelesi manipüle edilemez"

Trump ve Netanyahu, saldırıların hemen ardından yıllardır isyanlarla İran'da direnen işçi-emekçi İran halklarına çağrıda bulunarak, İran devletine karşı ayaklanmaya çağırdılar.

İran işçi-emekçilerinin, halklarının, emperyalistlere karşı mücadelesi, yüzyılı aşkın tarihe sahip köklü bir bilinçtir. ABD ve İsrail'in bu yaptıkları açıklama, İran emekçi halklarının yürüttüğü mücadeleyi kirletmek, manipüle etmek, gasp etmek girişimidir. İran halkı, emperyalizme ve kovduğu şahın oğlu kukla Pehlevi'ye yanıtını net bir şekilde verecektir.

"Emperyalizm halklara yıkım getirir"

Emperyalistlerin, siyonistlerin, işbirlikçi gerici devletlerin; gerekçe ne olursa olsun ülkelere saldırma, işgal etme hakları yoktur. Her ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, ezilenlerinin; kendi burjuvazisiyle hesaplaşmaları kendi içişleridir.

ABD emperyalizminin, soykırımcı İsrail'in halklara neler getirdiğini, Afganistan'dan, Irak'tan, Libya'dan, Yemen'den, Suriye'den, Lübnan'dan, Filistin'den biliyoruz.

Emperyalizm halklara özgürlük, demokrasi getirmez! Emperyalizmin halklara getirdiği tek şey sömürü, baskı, katliam, doğanın talanı, geleceksizlik, kadın emeği ve bedeni sömürüsü ve köleliktir.

"Birleşik mücadeleyi büyütelim"

Bu emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı İran işçi-emekçileri, savaşlarda en ağır bedeli ödeyen kadınları, halkları ile dayanışma içinde olmak, emperyalist saldırganlığın tam karşısında olmak tüm emekçilerin, halkların, kadınların, gençlerin, tüm ezilenlerin sorumluluğudur, görevidir. Emperyalizm, özgürlük değil kölelik getirir. Emperyalizm, barış değil savaş, yıkım, katliam getirir.

Tarih boyunca, kapitalist-emperyalizmin yaşandığı dönem kadar yıkıcı, yok edici bir dönem yaşanmadı. Bu sistemi alaşağı etmek için, NATO'ya ve emperyalist saldırganlığa karşı işçi-emekçilerin, halkların birleşik mücadelesini büyütelim. Sesimizi sokaklara taşıyalım."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Emekçi, İsrail, Samsun, Yerel, İran, Son Dakika

Samsun'da Emekçiler İran'a Destek İçin Toplandı

