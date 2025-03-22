Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü bugün de devam etti. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Şimdi ülkenin tepesine çöken ve bizi tek bir kişinin istekleri doğrultusunda yaşamaya mecbur etmeye çalışan bu rejime karşı topyekün mücadele günüdür" dedi.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nin düzenlediği ve Samsun Milletvekili Murat Çan'ın da katıldığı yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Erdoğan iktidarı tükenen siyasi ömrünü uzatmak için artık topyekün bir millet iradesi gasbına yönelmiştir. Bu yaşananlar sadece bir partinin değil, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine dönük bir müdahaledir. 31 Mart 2024 seçimleriyle birlikte halkın güçlü iradesiyle Türkiye'de yeni bir umut doğmuştur. Ancak bu umut, Erdoğan iktidarının korkularını tetiklemiş, milletin tercihine dönüp açık bir baskı ve saldırı süreci başlamıştır. Bugün gelinen noktada bu saldırıların en tehlikeli aşamasına tanıklık ediyoruz. 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz tarihi ön seçim öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok yol arkadaşımız, belediye başkanlarımız, gazeteciler ve fikir insanları gözaltına alınmıştır. Bu doğrudan milletin önüne konulan bir darbedir. Sandığa seçimi ve halkın iradesine karşı uygulanan bir darbe halkın kararını yok saymak önüne engel koymak yerine karar vermeye kalkmak hiçbir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez. İktidar gücünü milletten değil dar bir çıkar çevresinden alıyor.

Şimdi ülkenin tepesine çöken ve bizi tek bir kişinin istekleri doğrultusunda yaşamaya mecbur etmeye çalışan bu rejime karşı topyekün mücadele günüdür. Adalet duygusuna sahip herkese çağrı yapıyoruz. Halkın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak 23 Mart Pazar günü ön seçimlerimizi büyük bir demokrasi şenini arasında gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluğa, keyfiyete ve demokrasiye yönelik bu saldırılara karşı hep birlikte dur demek için partimize üye olmayan vatandaşlarımızı da ilçe başkanlıklarımızca kurulacak en yakın dayanışma sandıklarında oy kullanmaya davet ediyoruz. Bu mücadele millet mücadelesidir. Bu seçim milletin seçimidir. Gücünü dayanışmalardan, baskıdan ve hukuksuzluktan alanlara karşı gücünü halktan, hukuktan ve demokrasiden alanlar kazanacaktır."