Samsun'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, halk iradesine yapılan saldırılara karşı dayanışma mesajı verdi.

21.03.2025 10:18  Güncelleme: 10:58
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular adına açıklama yapan TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Veli Kebapçı, "Hiç kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur" dedi.

CHP İlkadım İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, İmamoğlu ve gözaltına alınan diğer kişilere destek amacıyla sloganlar atarak Gazi Caddesi üzerinden Gazi Müzesi önüne kadar yürüdüler.

Burada, protestocular adına hazırlan basın açıklamasını okuyan TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Veli Kebapçı, "iktidarın, seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ettiğini" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar. Bu antidemokratik uygulamalarla her seferinde açıkça ilan ettikleri şey şudur; halkın iradesini tanımıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili son gelişmeler, benzerlerine ancak darbe koşullarında yaşanan bir düzeye erişmiştir. Önce İstanbul Üniversitesinin yetkisiz ve hukuksuz diploma iptali kararı, ardından yaşanan gözaltı uygulamaları sadece Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda demokrasinin en asgari ölçütü olan halk iradesine, seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı girişimidir. İmamoğlu nezdinde alınan bu siyasi kararlarla bir kez daha yargı eliyle demokratik süreçlere, halkın iradesine ve siyasete müdahale edilmekte, tüm toplumsal muhalefete göz dağı verilmektedir. Ömrünü uzatmak için ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürükleyen iktidar, seçim öncesi kent uzlaşısıyla oluşturulan birlikteliği cezalandırmaya, halkın ortak iradesini dağıtmaya çalışıyor. Tüm muhalif kesimlere yönelik darbe politikalarıyla halkı ve emekçileri nefessiz bırakmayı, iradelerini kırmayı, mevcut düzene razı etmeyi hedefliyorlar."

"Muhalefeti etkisizleştirmeye yönelik dayatmaları asla kabul etmiyoruz"

İmamoğlu ve aynı soruşturma kapsamında diğer kişiler hakkındaki gözaltı kararlarının "halk iradesine açık bir darbe girişimi olduğunu" söyleyen Kebapçı, şunları kaydetti:

"Baskı ve zorla, hukuku hiçe sayarak, halkın iradesinin gasp edilmesi kabul edilemez. Ülkeyi yönetenlerin kendi siyasi ajandalarına göre suni gündemler ve hukuk dışı yollarla muhalefeti etkisizleştirmeye yönelik bu baskı ve dayatmaları asla kabul edilemez. Hiç kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Bizler, Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; Türkiye'nin geleceğinin dikta uygulamalarından değil, demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu hukuksuz operasyonları kınıyor, protesto ediyoruz. Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bu hukuksuzluklara yanıtımız, her zamankinden daha fazla dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek olacaktır. Tüm mücadele dostlarımızı bu karanlık iktidarı genel bir direniş hattıyla engellemeye çağırıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından hukuksuz ve yetkisi olmayan bir kararla iptal edilmesi kabul edilemez. Bu karar hukuk devletini ve halk iradesini hiçe sayan keyfi ve hukuksuz bir karardır. Anayasa'nın 2. maddesi hukuk devleti ilkesini, 138. maddesi ise yargının bağımsızlığını güvence altına alır. Danıştay ve YÖK kararları gereği, kazanılmış hak niteliğindeki diplomalar iptal edilemez. Bu karar, yalnızca İmamoğlu'na değil, iktidarla aynı düşünmeyen tüm kesimlere verilmiş bir gözdağıdır. Siyasi olduğunu bildiğimiz, adil seçim ilkesine ve halkın iradesine açık bir darbe niteliğindeki bu siyasi ve hukuksuz karar derhal geri alınmalıdır. Siyasal iktidarın, yargıyı ve kamu kurumlarını araçsallaştırarak demokratik süreçleri zedeleyen müdahalelerine boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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