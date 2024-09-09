Narin Güran İçin Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Narin Güran İçin Protestolar Devam Ediyor

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran için Samsun Kadın Dayanışması basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, çocuk istismarı ve kadın şiddetine dikkat çekildi.

09.09.2024 22:31
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HABER: MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran için ülke genelinde protestolar devam ediyor. Samsun Kadın Dayanışması düzenledikleri basın açıklamasıyla Narin'in katledilmesine tepki gösterdi.

Samsun Kadın Dayanışması, Süleymaniye geçidinde,  Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallelisinde öldürülen Narin Güran için  basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, Eda Efil ve Betül Aksu okudu.

Samsun Kadın dayanışması adına konuşan Eda Efil, şunları söyledi:

"Çok Üzgünüz! Çok Öfkeliyiz! Asla Susmayacağız! Asla bu dosyanın üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz! Tam 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül Çarşamba sabahı cansız bedenine ulaşıldı. Tam 19 gün boyunca her gün Narin nerede diye sorduk. En az üç kere arandığı söylenen derede Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Bu ülkede 8 yaşında bir çocuk kayboldu ve günlerce bulunamadı. Bu ülkede bir çocuk kayboldu 19 gün sonra cesedi bir çuvalın içerisinde dereye atılı halde bulundu."

Eda Efil konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü.

"8 yaşında ki Narin Güran 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde ki evinden kuran kursuna gitmek için çıktı ve bir daha dönmedi. 20 hanelik köyün içerisinde günlerce Narin'e dair herhangi bir iz bulma umuduyla arama çalışmaları yapıldı. Bu sırada aile içerisinde gözaltılar yaşanırken önce ağabey sonrasında ise şüpheli olarak alınan aynı zamanda köyün muhtarı ve cami hocası olduğu iddia edilen amca Salim Güran tutuklandı. Köyün her yerinin didik didik arandığı söylenmesine rağmen köyden kimsenin Narin'in kaybı ile ilgili konuşmadığına da hep birlikte şahit olduk. Tüm köy neden hala sessiz? Bu suçun ortakları kim? Köyde ki erkek ittifakının arkasında hangi iktidar- cemaat ilişkileri var?"

"Çocukları aileden, erkeklerden nasıl koruyacaksınız?"

Basın açıklamasında söz alan Betül Aksu şöyle konuştu:

"AKP- MHP'nin Kutsal Ailesi- Tarikat ve Cezasızlık Politikaları Narin'i Öldürdü! 2024 yılının sekiz ayında en az 101 çocuk istismar edildi 11 çocuk öldürüldü. Maalesef Narin ilk değil. Türkiye kayıp çocuk vakalarında ilk sıralarda yer alıyor. Devlet kurumları 2016 yılından beri verileri açıklamıyor. İktidar aileyi güçlendirme politikaları izlerken çocuğun üstün yararını gözetmiyor. Hane içinde ki kadınların ve çocukların canı pahasına koruyor aileyi. Oysa biz kadın ve çocuklara yönelik şiddetin en fazla yaşandığı yerin allanıp pullanan, yaşamak için tek seçeneğimizmiş gibi sunulan kutsal aile olduğunu çok iyi biliyoruz. Aile içerisinde şüpheli kadın ölümleri, çocuk istismarı, erkek şiddeti, kadın emeğinin sömürüsü var. Çocukları aileden, erkeklerden nasıl koruyacaksınız? Aile destek paketleri ile var etmeye çalıştığınız o kutsal ailelerde istismar ve şiddet var. Bunu nasıl önleyecek nasıl engelleyeceksiniz?

"Kadınların, çocukların şiddet görmediği bir toplum istiyoruz"

Biz kadınlar olarak sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyor, erkek şiddetine, çocuk istismarına dönük mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkılmasından, kadınları ve çocukları koruyan #6284 sayılı yasanın hedef gösterilmesine kadar bu organize cinayetin hesabını soracağız. Şiddet ve istismar dolu ailelere sıkışmayı değil, eşit- özgür yaşamlarımızı kurabilmeyi; çocukların kaybolmadığı- katledilmediği- kadınların öldürülmediği- şiddet görmediği bir toplumda yaşamayı istiyoruz. Mücadelemiz bunun içindir. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok."

Narin Güran İçin Protestolar Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Narin Güran İçin Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika

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