Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti - Son Dakika
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Yerel

Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti

Sancaktepe'de eşiyle tartışan bir şahıs, ormanlık alanda kendini asarak intihar etti. Olayı gören bir çiftin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

19.06.2024 22:14
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Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti

İSTANBUL - Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs, ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi Kerim Sokak'ta geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, evde eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan Haydar Erdoğan, ormanlık alana giderek ağaca bağladığı iple kendini astı. Ormanlık alandan geçerken ağaca asılı haldeki cesedi gören bir çift, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın ailesine haber verdi. Olay yerine gelen Haydar Erdoğan'ın eşi, "Sana yazıklar olsun, hayatımı bitirdiniz" diyerek sitem etti. Yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Orhan Kaya, "Otuyorduk, bir baktık ekip arabaları, itfaiye geldi. Bir şey oldu mu diye çıktık. Adam kendini asmış dediler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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