Şanlıurfa\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Akabe yokuşunda meydana geldi. İddiaya göre, 01 CNC 44 plakalı Renault marka otomobil, 33 AİG 624 plakalı Renault marka otomobil, 33 B 1544 plakalı Audi marka otomobil ile 14 ABD 309 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken araçlarda bulunan Yasemin Merve A., Kasım G., Abdulkadir E., Abdullah D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.