Şanlıurfa ve Urumiye Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kenti Şanlıurfa ile İran'ın köklü şehirlerinden Urumiye arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Kuruluyor Urumiye Belediye Başkanı Aydin Rahmani Rezaeiyeh tarafından imzalanan protokol ile iki ülkenin yerel yönetimleri arasında dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Bir süre önce Filistin'in Al Halil Belediyesi ile "Kardeş Şehir Protokolü" imzalayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla İran'ın Urumiye kentiyle de "Kardeş Şehir" protokolü imzaladı. Aslen İran'da yapılması planlanan 'Şanlıurfa ile Urumiye Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni', İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının ardından bir süreliğine ertelenmişti. İki ülke arasında yaşanan gerginlik sona erince, Şanlıurfa ile Urumiye arasındaki protokol yeniden gündeme alındı ve resmiyete kavuştu.

Protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Urumiye Belediye Başkanı Aydin Rahmani Rezaeiyeh arasında çevrim içi bir görüşme ile imzalandı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreteri Hamidreza Gholamzadeh ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Elif Esra Önal da katıldı.

Gülpınar ve Rezaeiyeh arasında imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında, Şanlıurfa ve Urumiye arasında özellikle kültürel, sosyal, ekonomik ve turizm alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İki belediye de ortak projeler, kültürel etkinlikler ve çeşitli kalkınma programları ile kadim şehirlerarasında yakın ilişkiler kurmayı amaçlıyor.

"Bu kardeşlik kalıcı bir dostluk köprüsüne dönüşsün"

İmza töreninde konuşmasını önce Farsça, ardından İngilizce yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa ile Urumiye şehirleri arasındaki kardeşlik bağının, şehirler ve halklar arasında kalıcı bir dostluk köprüsüne dönüşmesini diledi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Gülpınar, "Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ancak kısa süre önce ilan edilen ateşkesin, barış ve istikrar adına kalıcı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyor, bu gelişmeden duyduğumuz memnuniyeti de özellikle belirtmek istiyoruz" dedi.

Urumiye Belediye Başkanı Aydin Rahmani Rezaeiyeh ve ekibine İran'da kendilerini ağırlamak için gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Gülpınar, "Mücbir sebeplerle bu ziyareti gerçekleştirememiş olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Ancak bu gecikme, dostluk ve kardeşlik niyetimizi asla zayıflatmayacaktır. İletişimimiz güçlü bir şekilde devam edecek, aramızdaki bağlar bu protokol ile daha da sağlamlaşacaktır. Urumiye gibi tarihi, kültürel ve insani derinliği olan bir şehirle kardeş şehir protokolü imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın sadece belediyelerimiz arasında değil, halklarımız arasında da güçlü bir köprü inşa edeceğine inanıyoruz. Bu anlamlı protokolün en kısa sürede somut iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyor, en uygun zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Urumiye'yi ziyaret etme arzumuzu yineliyoruz. Aynı şekilde sizleri de kadim şehrimiz Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı özellikle ifade etmek isterim. Bu kardeşlik bağının, şehirlerimiz ve halklarımız arasında kalıcı bir dostluk köprüsüne dönüşmesini yürekten diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Şanlıurfa ile iş birliğimiz yeni bir ufka yelken açıyor"

Urumiye Belediye Başkanı Aydin Rahmani Rezaeiyeh de yaptığı konuşmada, "Bugün şehrimiz için önemli ve tarihi bir gündür. Kadim mirasa, ortak kültüre ve medeniyet, insanlık ve maneviyatta derin köklere sahip iki şehrin el ele vererek iş birliği, dostluk ve karşılıklı sinerji doğrultusunda yeni bir ufka yelken açtığı bir gündür. Bugün imzalanan mutabakat zaptı yalnızca idari bir belge değil-kalpler arasında, kültürler arasında ve iki dost ve komşu milletin ortak umutları arasında kurulan bir köprüdür. Temennimiz odur ki bu kardeş şehir anlaşması çerçevesinde kültür, turizm, ekonomi ve bilim alanlarında geniş bir iş birliğine tanıklık edelim ve gelecek nesiller bu ilişkinin nimetlerinden faydalansın. Son olarak, bu anın gerçekleşmesine vesile olan herkese, özellikle her iki belediyedeki çalışma arkadaşlarımıza ve sürece katkı sunan uluslararası kuruluşlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yüce Allah'a olan güvenle, bu iş birliğinin başlangıcını tebrik ediyor, Şanlıurfa'nın aziz halkına sağlık, ilerleme ve kalıcı barış diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA