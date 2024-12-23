Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı

Sarıkamış şehitleri Keçiören\'de anıldı

Keçiören Belediyesi ile Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu iş birliğinde Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker anısına program düzenlendi.

23.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:17
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Keçiören Belediyesi ile Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu iş birliğinde Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker anısına program düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ile Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu iş birliğinde Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker anısına düzenlenen anma programında, Keçiören Kalaba Mahallesi'nde bulunan Sarıkamış Şehitleri Sokağı'ndan Kalaba Kent Meydanı'nda bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Keçiören Şehit Sinan Özkan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hasan Ali Kızıltaş Sarıkamış şehitleri anısına "Sarıkamış Şehitleri" şiirini okudu.

Programa, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut, Ankara Milletvekili Adnan Beker, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Vekili Kaan Şimşek, Keçiören Müftüsü Hasan Limon, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ismini daima yaşatacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, anma töreninde yaptığı konuşmada, bu vatanın yılmaz bekçileri olduklarını belirterek, "Yanı başımızda Polatlı'daki şühedalarımızdan tutun da Ardahan'a, Kars'a hele de Sarıkamış'a kadar kara toprağa düşmüş şehitlerimizin evlatları olarak bu özel günde sizlerle bir arada olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Yüce Türk milletinin şanlı bayrağını dalgalandıran ve bizi Tonny, Jonny olmaktan kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ismini daima yaşatacağız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Özarslan, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimindir?" şiirinin ilk dörtlüğünü okuyarak konuşmasını tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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