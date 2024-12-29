Sarıkamış şehitleri Yıldırım'da anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri Yıldırım'da anıldı

Sarıkamış şehitleri Yıldırım\'da anıldı

Yıldırım Belediyesi, 15-22 Aralık 1914'te Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 78 bin şehidi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği program ile andı.

29.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Yıldırım Belediyesi, 15-22 Aralık 1914'te Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 78 bin şehidi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği program ile andı.

Yıldırım Belediyesi Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü ve şehitleri anma programı düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, Işıklar Jandarma Meslek Yüksek Okulu Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özcan Özaydın, Jandarma Teğmen Yağız Kocabaş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekili Hikmet Çalışye, Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı Durmuş Duman ve vatandaşlar katıldı. Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı program vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

"Aynı ruhu Çanakkale'de gördük"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bundan 110 yıl önce vatanın namusunu müdafaa etmek için, karlı dağları aşmaya çalışan binlerce askerimiz ne yazık ki dondurucu kış şartları nedeniyle şehit olmuştur. Allahuekber dağlarının zirvesinden milletimizin sinesine adeta çığ düşmüş, ciğerimiz yanmıştır. Allahuekber dağlarında can veren yiğitler, şanlı bir direnişin ve adanmışlığın timsali olmuşlardır. Çanakkale'yi geçilmez kılan, İstanbul'u fetheden işte bu ruhtur. Mehmetçik; karlı dağların sırtında imanın, inancın ve fedakarlığın en büyüğünü göstermiştir. Sarıkamış'ı bizim gözümüzde ölümsüz kılan işte budur. Sarıkamış'ın ruhu ve inancı bugün bizlerin omzundadır. Kahramanlarımızın Doğu Cephesi'nde gösterdiği direniş ruhunun aynısını biz Çanakkale'de de gördük. Bu ruh 1453'te İstanbul'un fetheden ruhun da 15 Temmuz direnişindeki ruhun da ta kendisidir. Vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış şehitleri Yıldırım'da anıldı - Son Dakika

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