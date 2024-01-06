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Sarıkamış'ta 109 yıl önce şehit olan askerlerin anısına kardan heykeller açıldı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta 109 yıl önce şehit olan askerlerin anısına kardan heykeller açıldı

Sarıkamış'ta 109 yıl önce şehit olan 90 bin askerinin anısına 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan heykellerin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı.

Sarıkamış\'ta 109 yıl önce şehit olan askerlerin anısına kardan heykeller açıldı
06.01.2024 - 17:32,
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Sarıkamış'ta 109 yıl önce şehit olan 90 bin askerinin anısına 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan heykellerin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde yapılan kardan heykeller eksi 5 derece soğukta, yaklaşık 200 kamyon kar kullanılarak ortaya çıkarıldı. Yapımı yaklaşık 5 gün süren kardan asker heykellerin açılışı törenle yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Eski Bakan Ahmet Aslan, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Gerçekten hem şehitlerimize, hem gazilerimize Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabii ki bugün biziler için çok anlamlı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında bu vesileyle karı soğuk günde canlarını ülkemiz için feda eden bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz. İnşallah gelecek nesiller için iyi bir miras bırakmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, 109 yıl önce şehadet şerbeti içen kahramanları anmak için Sarıkamış'ta bir kez daha buluştuklarını belirtti. Bak, "Bizim için çok önemli bir husus bu tarihi olayları vatanın savunması için yaşanan bu olayları genlerimize, gelecek nesillere aktarmak. Bakanlık olarak Türkiye'nin 4 bir yanından gençleri buraya getiriyoruz. Bu vatanın uğruna şehit düşenlerin destanlarını, hatıralarını hatırlatmak, anımsatmak ve bunun içinde Türkiye'nin 4 bir yanından gençlerimizi hem Sarıkamış'a, hem Çanakkale'ye, hem Kütahya Dumlupınar'a ve pek çok organizasyona götürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kardan heykellerin üzerinde bulunan Türk bayrağı kesilen kurdele ile birlikte kaldırıldı, bakanlar ve katılımcılar kırmızı karanfil bıraktı. Toplu fotoğraf çekim sonrası tören alanın üzerinde planörcüler gösteri yaptı. Planörcülerin gökyüzünde açtığı Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta 109 yıl önce şehit olan askerlerin anısına kardan heykeller açıldı - Son Dakika


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