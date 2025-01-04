Sarıkamış Ekspresi Gençleri Karşıladı - Son Dakika
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Sarıkamış Ekspresi Gençleri Karşıladı

Sarıkamış Ekspresi Gençleri Karşıladı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı nedeniyle, Ankara Tren Garı'ndan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 24 saatlik yolculuğun ardından ilçeye ulaştı.

04.01.2025 14:44
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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı nedeniyle, Ankara Tren Garı'ndan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 24 saatlik yolculuğun ardından ilçeye ulaştı. Gençleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genç, Ankara Garı'ndan hareket eden ve 24 saat süren yolculuk sonrası Sarıkamış'a geldi. Ankara'dan 1265 kilometre yol katedip 235 yolcusuyla Sarıkamış'a gelen treni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokol üyeleri karşıladı. Ankara Tren Garı'ndan önceki gün ve yaklaşık 24 saat süren yolculukta tarihi Sarıkamış Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illerinden geçerek Kars'ta Sarıkamış'a ulaştı.

Sarıkamış İstasyonu'nda gençleri karşılayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin yol boyunca Anadolu'nun güzelliklerini yaşadıklarını ifade ederek, "Sarıkamış Harekatımızın 110'uncu yıl dönümü vesilesiyle ecdat yadigarımızın topraklarındayız. Bugün Türkiye'den ve yurt dışından, ayrıca bakanlığımızın çeşitli hizmet yurtlarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik. Evlatlarımızın pek çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi. Onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak, hem de bu kutlu mücadelede, nasıl mücadele ettiklerini, kahramanlıklarını aktarmak üzere bu tür program tertipliyoruz. Gerçekten çok gururluyuz, heyecanlıyız. Türk askeri, her türlü şartta kahramanca mücadele etmiştir. Türk tarihinin en kahramanca mücadelesinin bir tanesi de bu topraklarda gerçekleşmiştir. Gençlerimizle hem bugün hem yarın yürüyüşlerimiz olacak. O güzel programları birlikte anacağız. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz bakanlık olarak her zaman şehit yakınlarımızla, gazilerimizle bir arada olmaya ve o şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış Ekspresi Gençleri Karşıladı - Son Dakika

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