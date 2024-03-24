Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan\'da İlçe Sakinleriyle Buluştu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan'da ilçe sakinleri ile kucaklaştı. Yoğun ve coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Biz hizmet ve eser belediyeciliği diyoruz, gece, gündüz demeden çalışırız. Biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz, her birini bağrına basarız" dedi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da belediyecilikte tecrübenin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç başkanımdır" dedi.

Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bir araya gelinen buluşmaya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit yağmur, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Mitingde düzenlenen programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun ve coşkulu kalabalığa hitap etti.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Muhteşemsiniz, sizi alnınızdan öpüyorum. Cumhurun gür sesi, Sarıoğlan'ımız, Çiftliğimiz, Palas'ımız, her birinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sarıoğlan'ımızın bizdeki yeri ayrı, bir etkinlik olunca koşa koşa geliyoruz. Hep beraber, 16 ilçemizi bağrıma basıyorum" dedi.

"Gece, gündüz demeden çalışırız"

Eser ve hizmet belediyeciliği yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Ne gerekiyorsa, yaptık, yaparız. Herkesin özlemle beklediği doğalgazımız Çiftlik'imize gelmiş, ana caddemizi nasıl yaptıysak, ara yolları da çiçek gibi yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle hizmete devam diyeceğiz. Biz hizmet ve eser belediyeciliği diyoruz, gece, gündüz demeden çalışırız. Biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz, her birini bağrına basarız" diye konuştu.

"Üretenin hizmetkarıyım, üreteni sırtımda taşırım"

Başkan Büyükkılıç, üretenin hizmetkarı olacağının altını çizerek, "Sarıoğlan'ımızın tüm beldelerini, mahallelerini bağrına basıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem gaz gelmeyen yerlere gazlarımızı getirmeye devam edeceğiz, planlarımız devam ediyor. Belediyecilik bizim işimiz, tecrübe burada, ustalık dönemi Memduh başkanda, öyleyse, el ele, gönül gönle Kayseri'mizi ihya edeceğiz, taşramızı da asla ihmal etmeyeceğiz. Üretenin hizmetkarıyım, üreteni sırtımda taşırım, gerek hayvancılık gerek tarım konusunda ne gerekiyorsa destek veririz" ifadelerini kullandı.

"Sizlere hizmet etmeyi ibadet biliyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir içerisinde tarıma, hayvancılığa en büyük desteği veren büyükşehir olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 büyükşehir belediyesi içerisinde yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldu. Su konusunda Allah'a şükürler olsun hayvancılığa yüzde 50 destek verdiğimiz gibi, ayrıca son yaptığımız yüzde 30 indirim derken, 30 büyükşehir içerisinde başa yerleştik çok şükür. Biz sizlerin hizmetkarıyız. Sizlere hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Biriz ve beraberiz diyoruz. Sizlere hizmete sevdalıyız. Allah'ın izniyle hizmet bizim işimiz. İnşallah hep beraber daha da güzel günlere diyor, her birinizi bağrıma basıyorum. Gençler ve hanım kardeşlerim sizlerle alakalı projelerimizi takip edin. Sizleri seviyorum. Siz bizim gür sesimizsiniz."

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Başkan Büyükkılıç ve Ayyıldırım'ın Sarıoğlan ilçesine daha çok hizmetler getireceğini belirterek, birlik, beraberlik mesajı verdi.

"Bu tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç başkanımdır"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Başkan Büyükkılıç'ın tecrübenin ismi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'a bir kişi sahip çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'tı. Bekir Başkan, 'Memduh başkan, diğer belediye başkanlarına ağabeylik yaptı, bize babalık yaptı' diyor. Memduh Büyükkılıç başkanımız size anlatmama gerek yok. İl başkanlığından, milletvekilliğinden, Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan, Büyükşehir Belediyesi'ne kadar tutun başkanlık yaptı. Taşraya Memduh başkan 5 katı hizmet yaptı diyorlar, Memduh başkanımızı alkışlayalım. Bu işte tecrübe çok önemli, bu tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç başkanımdır. Memduh Büyükkılıç başkanım da Bekir Ayyıldırım gibi kardeşlerimi cumhur ittifakı kapsamında yetiştiriyor, onları geleceğe hazırlıyor, belediyeciliği öğretiyor, Türkiye'de nasıl belediyecilik yapılacağını ispatlıyorlar."

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise hem Büyükşehir'de hem de Sarıoğlan'da rekor bir oy ile seçimleri kazanmayı umut ettiklerini söyleyerek, "İnşallah 31 Mart'a da güçlü bir şekilde girerek, Sarıoğlan'da bu kardeşinizi yeniden rekor bir oyla seçeceğinizi düşünüyorum" dedi. Ayyıldırım, Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından el ele birlik, beraberlik mesajı verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ