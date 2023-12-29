Sarp Sınır Kapısı\'nda Tır Şoförleri Uzun Kuyruklara Tepki Gösterdi

UĞUR İSTANBULLU

Tır şoförleri, Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruklara tepki gösterdi. Kemalpaşalı tır şoförü Resul Gümüşkaya, "Gümrükte bu sıralar olduğu müddetçe hiç kimse para kazanamaz ve bu gümrüğe bir çözüm bulmaları lazım. Azeri kapısı olsun, Gürcü kapısı olsun, Türk kapısı olsun bütün bu kapılara çözüm bulunması lazım. Şu an nereden bakarsan Hopa'da bin 500 araba var ve en az 5-6 gündür bekliyoruz ve gümrük çalışırsa 2-3 güne sıra biter" dedi.

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine geçiş yapmak için kullandığı Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk özellikle tır şoförlerinin günlerce beklemesine neden oluyor.

"YANİ İÇERİYE BİR GİRİŞ ÇIKIŞ 10-12 GÜN SÜRÜYOR"

Rize Çayeli'nden gelen tır şoförü, "Fazla beklemiyoruz yani bin 200 araba var ve bu fazla değil 3 gün ama öncekine göre fazla değil" dedi. Şoför Hasan Şar, "6-7 güne ancak geçiyoruz, hem o tarafta hem de bu tarafta yani çok büyük sorun var. Almanya'dan geliyorum evet işler var ama kapıları geçemiyoruz ki. Gidiş geliş ve şimdi 6 gündür sıradaydık ve şimdi gidip Gürcü'de boşaltacağız malı ve 5-6 günde bu tarafa geçmek için bekleyeceğiz. Yani bir giriş çıkış 10-12 gün sürüyor" diye konuştu.

"GÜMRÜKTE BU SIRALAR DEVAM EDERSE KİMSE PARA KAZANAMAZ"

Kemalpaşalı tırcı Resul Gümüşkaya şunları söyledi:

"Ben kendi arabamda şoförüm, abi piyasanın durumu çok kötü ve bu sıralar olduğu müddetçe hiç kimse para kazanamaz ve bu gümrüğe bir çözüm bulmaları lazım. Azeri kapısı olsun, Gürcü kapısı olsun, Türk kapısı olsun bütün bu kapılara çözüm bulunması lazım. Şu an nereden bakarsan Hopa'da bin 500 araba var ve en az 5-6 gündür bekliyoruz ve gümrük çalışırsa 2-3 güne sıra biter. Burada özellikle kışta yazda sorun yaşıyoruz ve özellikle yazın burada turistik bölge olduğu için çok turist geliyor ister istemez çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu işe bir an önce çözüm bulunmalı."

"HASTAN OLSA ZOR GELİRSİN VE GURBETÇİLİK BUDUR İŞTE"

Hopalı tırcı Yalçın Altınkaya, "Otobüsçüydüm şimdi tırcılığa döndüm ve bekleme olayı var, 3-4 gündür bekliyorum. Şu anda Batum'a gidiyorum ve Kayseri'den mal yükledim. Kuyruk olmadığı takdirde işlerimiz iyidir. Kuyruklar olmayınca seferler yapamıyoruz ve doğal olarak az para kazanıyoruz. Gürcistan sınır kapısı rahat bir şekilde içeri alıyor ama sıkıntı bizim Türk kapısında ve doğru dürüst çalışmıyorlar" dedi.

Tırcı Hüseyin Yorulmaz da "Dördüncü gün bugün ve ben Ukrayna'dan geliyorum peynir yüklüyüm ve Azerbaycan'a geçeceğim ve sınır kapısında bekliyoruz. Tabii ki zor bizim işimiz evet ekmek kazanmakta kolay değil ama. Aileden uzak kalıyoruz ve bu gün cenazen olsa zor gelirsin, hastan olsa zor gelirsin ve gurbetçilik budur işte tırcıların yaşadığı şey ve emek budur işte. Allah herkese bol kazançlar versin, Allah herkesin işini gücünü rast getirsin" diye konuştu.