Savunma Sanayinde Millileşme ve Zorluklar - Son Dakika
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Savunma Sanayinde Millileşme ve Zorluklar

Savunma Sanayinde Millileşme ve Zorluklar

Türk Harb-İş Sendikası, savunma sanayisinde millileşme oranının artışının üyelerinin emeğiyle olduğunu vurguladı.

15.05.2025 15:05
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Savunma sanayisinde millileşme oranındaki artışın üyelerinin emeğinin sonucu olduğunu belirten Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şakir Akçer, "Üyelerimiz milyonlarca dolarlık tasarruf sağlıyor. Dev projelerde aktif rol alıyor. MİLDEN'in ilk kaynağı Gölcük'te yapıldı. Astronot Alper Gezeravcı'nın kıyafetini üyelerimiz dikti ama ek iş yapmak zoruna kalıyorlar" dedi.

Sendikal başlangıcı 1950'lere dayanan, resmi olarak 55 yıllık geçmişi olan Türk Harb-İş Sendikası'nın Kocaeli Şube Başkanı Şakir Akçer, yaptığı açıklamada köklü geçmişlerinin sadece sendikal tecrübeyi değil, Türkiye savunma alt yapısının temel taşlarını oluşturduğunu söyledi. 2 bin 900 üyesi bulunan Kocaeli şubesine başkanlık eden Şakir Akçer, teşkilatlı oldukları işyerinin büyük çoğunluğunun cumhuriyetle yaşıt ya da tarihi Osmanlı Devleti'ne dayanan stratejik yerler olduğuna dikkat çekti.

"Savunma sanayinde millileşme oranı üyelerimizin emeği sonucudur"

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ASFAT A.Ş., NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve yabancı askeri işyerleri gibi birçok kurumda sendikalarının örgütlü olduğunu ifade eden Şakir Akçer, "Bugün savunma sanayisinde yüzde 20'den yüzde 80'e çıkan millileşme oranı, üyelerimizin emeğinin bir sonucudur" diyerek teknolojik anlamda gelişmiş bu işyerlerinin savunma sanayisinin yerlileşmesinde büyük rol üstlendiğini söyledi.

"MİLDEN'in ilk kaynağı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı"

Üyelerinin geliştirdiği her iyileştirmenin milyonlarca dolarlık tasarruf sağladığını vurgulayan Akçer, askeri işyerlerinde üretilen ve bakımı yapılan savunma ürünlerinin, yurtdışındaki muadillerine göre çok daha düşük maliyette olduğunu ifade etti. Akçer, "100 bin dolarlık bir ürün, bizim işyerlerimizde 10 bin hatta 5 bin dolara mal edilebiliyor" diye konuştu.

Sendika üyelerinin çalışma alanlarındaki emeklerini örneklerle açıklayan Akçen, "Sendika üyelerimiz, Türk Donanması'nın amiral gemisi niteliğindeki MİLGEM projeleri, firkateynler, Reis sınıfı denizaltılar ve TF-2000 hava savunma muhribi gibi dev projelerde aktif rol oynuyor. Milli denizaltı MİLDEN'in ilk kaynağı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı. Milli uçak gemisi MUGEM için de çalışmalar başladı. Yeni açılan Aksaz ve Mersin tersaneleri ile Türkiye'nin tersane sayısı 5'e yükselerek 'Mavi Vatan' konseptinde önemli bir adım daha atıldı. Üyelerimiz sadece savunma araçlarını değil, Mehmetçiğin kıyafetinden astronot kıyafetine, F-16 parçalarından helikopter bakımına kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın kıyafetini de bizim üyelerimiz dikti" dedi.

Akçer, kamuoyunun bu üretim gücünden haberdar olmaması nedeniyle üyelerinin yaptığı işler için "sessiz kahramanlık" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayi işçileri ek iş yapmak zorunda kalıyor"

Stratejik ve hayati öneme sahip işlerin arkasındaki kişilerin aldığı ücretlere de değinen, düşük olduğunu paylaşan ve ülkenin geleceği açısından bunun sürdürülebilir olmadığını dile getiren Akçer, "14. ücret derecesindeki bir işçinin nisan ayı net maaşı yaklaşık 40 bin TL. Büyükşehirlerde kiralar 25 bin TL'yi buluyor. Açlık sınırının 26 bin TL, yoksulluk sınırının ise 78 bin TL olduğu bir ortamda savunma sanayi işçileri ek iş yapmak zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

"2 yılda 7 bin civarında nitelikli iş gücü emekli oldu ya da istifa etti"

Son olarak ekonomik adalet ve ulusal güvenlik açısından savunma sanayi işçilerinin haklarının korunmasının elzem olduğuna dikkat çeken Akçen, "Son iki yılda 7 bin civarında nitelikli personel ya emekli oldu ya da istifa ederek özel sektöre veya yurtdışına yöneldi. Yaptıkları iş kıyaslandığında, üyelerimiz aynı işkolundaki özel sektör emsallerinin üçte biri oranında ücret alıyor. Bizim için savunma sanayinde çalışan işçilerin hak ettiği ücreti alması ne kadar önemliyse, bu işyerlerinin bekası da o kadar önemli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Savunma Sanayinde Millileşme ve Zorluklar - Son Dakika

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