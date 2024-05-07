Seçer: "Uyumlu, huzur içinde bir 5 yıl geçireceğiz"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ikinci kez başkan seçilmekle birlikte sorumlulukların daha da arttığını belirterek, "Burada durup düşünmemiz ve sorumluluğumuzun bir değil, birkaç kat daha arttığını görmek lazım" dedi.

Seçer, 'Muhtarlar Buluşması' kapsamında Aydıncık, Mut, Silifke, Gülnar, Erdemli, Bozyazı ve Anamur olmak üzere 7 ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Seçer, görevlerine devam eden muhtarlara tebrik, yeni seçilen muhtarlara ise hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Seçilen ilçe belediye başkanlarını ve muhtarları kutlayan Başkan Seçer, Mersin halkına hizmet için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Vatandaşlar tarafından görevin kavga için değil, hizmet için verildiğini söyleyen Seçer, "31 Mart seçimlerinde yüzde 60 destekle büyükşehir belediye başkanı seçilmiş biri olarak da gururla, onurla bakıyorum, Mersin'de karşımızda olan kimse yok, hizmetimizden memnun olmayan kimse yok" diye konuştu. Kendisine oy vermeyenlerinde seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirten Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet erbabı bir belediyedir. İşini el yordamıyla günü savmak için yapmaz, işi kotarmak için yapmaz. Hani bizim yöresel dilde de bir laf vardır 'evladiyelik' derler, işlerimizi evladiyelik yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mersin'i marka kent yapabilmek için çok daha fazla çalışmak zorundayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de marka belediye olmasının herkesi gururlandırması gerektiğini kaydeden Seçer, "Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin konuşulması televizyon ekranlarında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin ya da başkanının her tartışma ortamında mutlaka anılması kimseyi kıskandırmasın. Mersin adına sevindirsin. Mersin'in tanıtımı milyon dolarlar dökerek para harcamakla olmuyor" diye konuştu.

Marka kent olabilmek için sanatçı, sporcu ve kalıcı hizmetler yapılması gerektiğini, kentin tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle marka kent olunabileceğini söyleyen Seçer, Mersin'in doğal güzelliklerinin, kültürel yapısının, sosyal olanaklarının, tarihi birikiminin daha fazla tanınması gerektiğine dikkat çekti.

"Hizmetler hiç durmadan, duraksamadan devam edecek"

Türkiye'de vergi ödeyen şehirler arasında ilk 7'ye giren Mersin'in bu duruma mahkum olmadığını söyleyen Seçer, "Limanımız, tarımımız, sanayimiz, limana bağlı, üretime bağlı ticaretimiz, lojistiğimiz birçok sektör katma değer oluşturuyor. Bu da devlete vergi olarak gidiyor. Biz bunun karşılığını almak durumundayız. Daha fazla merkezi hükümetten pay almak zorundayız. Daha fazla yatırım istemek durumundayız, bekleyen yatırımlarımızın bir an önce gerçekleşmesini istemek durumundayız" sözlerine yer verdi.

Yüzde 60'la seçilen bir başkan olarak hizmette istikrarın devam edeceğini vurgulayan Seçer, "Hizmetler hiç durmadan, duraksamadan devam edecek. Hep beraber devam edeceğiz" dedi.

"Merkezde yapılan kaliteli işlerin aynısı 7 ilçeye de yapıldı"

Büyükşehir Belediyesinin merkez ilçelerde yaptığı kaliteli işlerin aynısını diğer ilçelerde de yaptığını ve uzaklığın önemli olmadığının altını çizen Seçer, "Bizim geçtiğimiz 5 yılda mesafe olarak merkeze uzak olan bu 7 ilçemiz, bizim gönlümüzden uzak olmadı. Merkezin neye ihtiyacı varsa ve hangi kalitede iş yapıldıysa burada da yapıldı. Başkanınızın 2019'da seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde hatta yüzde 60'lara varan mahallelerde oy aldığı yerlere hangi hizmet gittiyse, hizmet ve talep mukabilinde buralara da aynı hizmet gitti" diye konuştu

"Geçen 5 yılda yaşanan 22 puanlık oy artışı; hizmetin eseridir"

Seçim sandıklarından çıkan sonuçların bir karne niteliği taşıdığını da kaydeden Seçer, "Siyasette seçim sandıkları karnenizi önünüze koyar. Başka bir alet yoktur. Kamuoyu yoklamaları yapılır; tutar, tutmaz veya doğru tahmin edilir, edilmez ama gerçek olan sandıktan çıkan sonuçtur. 2019'da yüzde 45 oyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak 2024 seçimlerinde 15 puan artışla yüzde 60 oy ile tekrar seçildim. 7 ilçeyi kapsayan bu bölgede 2019 seçimlerinde tarafıma verilen oy oranı yüzde 30'du. Aradan 5 yıl geçti ve burada 22 puan artışı yaşandı ve yüzde 52 çıktı. Bu 22 puanlık oy artışı; hizmetin eseridir. Demek ki vatandaşlarımız hizmetlerimizden memnun" diyerek vatandaşların yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde hizmet anlayışı ile oy verdiğini ve bu anlayışın sandıklara yansıdığını ifade etti.

"Azmimiz, şevkimiz, enerjimiz yerinde; ikinci 5 yılda çok daha güzel işler yapacağız"

İkinci kez başkan seçilmekle birlikte sorumlulukların daha da arttığını kaydeden Seçer, ikinci 5 yılında Mersinlilere çok daha güzel hizmetler yapacaklarının altını çizdi. Seçer, "Burada durup düşünmemiz ve sorumluluğumuzun bir değil, birkaç kat daha arttığını görmek lazım. Çünkü diyeceğiz ki, 'Bakın insanlar parti ayrımı, ideolojik ayrım gözetmemiş ve başkanının hizmetlerinden memnuniyetle gitmiş sandıkta oy vermiş ve oy oranını bu kadar arttırmış.' Eğer ki vatandaşım hüsniyet sahibi ise gerçekten siyasetin hizmetlerine göre oyunu veriyorsa bir başkan olarak ben de bu sorumluluğun altında ikinci 5 beş yılımda eğer bir önceki dönem 1 çalıştıysam, ikinci dönem 5 çalışma ihtiyacı duyarım. Bu sorumluluk ağırdır. Azmimiz, şevkimiz, enerjimiz yerinde. İlçe belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çok daha güzel işler yapacağız" diye konuştu.

7 ilçede toplam 408 muhtar olduğunu ve bu muhtıraların arasından 208'inin geçmiş dönemden, 200'ünün ise yeni dönemde seçildiğini aktaran Seçer, kadın muhtar sayısının da geçtiğimiz döneme göre artış gösterdiğini belirterek, kadın temsiliyetinin her alanda artış göstermesini gerektiğini vurguladı.

"En büyük güç millettir, biz bu bilinçle çalışıyoruz"

Mersin halkının desteğini her zaman arkasında hissettiğini ve en büyük gücün, anlayışın da bu olduğunu dile getiren Seçer, "Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Milletimizin görüşüne saygı duyuyoruz. Biliyoruz ki bir seçimde bizi göklere çıkarır ama o emanete ihanet edersek milletimiz bir sonraki seçimde bizi yerle yeksan eder. Bunu da biliyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük olan millettir. En büyük güç millettir. Bir siyasetçi olarak biliyorum ki en büyük güç arkamızdaki millet gücüdür. Vatandaşın destek gücüdür. Onun bir teşekkürü, onun bir hayır duası, bizim için dünya malına değeni odur" sözlerine yer verdi.

"Önümüzdeki 5 yılda mevcut projelerimiz devam edecek, eksilmeyecek artacak"

Başkan Seçer, 5 yıllık görev sürecinde sosyal politikalara çok önem verdiklerini ve bu projeleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Kentteki her kesime dokunduklarını, eğitimden tarımsal desteklere kadar birçok alanda vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile Türkiye'ye örnek olduklarını anlatarak, "Biz marş motoru görevi yaptık, siz devam ettirin dedik ve devam edecek. Sulama borusu desteğinden fide fidan desteğine, tarımın ihtiyaç duyduğu her alanda küçük üreticilerimizin yanında olduk. Tarımın önemini biliyoruz. İnsan yaşamına katkısını, ekonomiye katkısını biliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da aynı şekilde mevcut projelerimiz devam edecek, eksilmeyecek artacak" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal GES desteklerini başlatacağız"

Seçer, sulama kooperatiflerine destek olacaklarını belirterek, "Tarımsal GES desteklerini başlatacağız. 75 sulama kooperatifimiz elektrik enerjisi marifetiyle sulamalar yapıyor ve yüksek faturalar ödüyor. Bu dönemde güneş enerji santralleri ile sulama yapacak kooperatiflerimize proje yardımı yapacağız ve kurulacak santrallerin önemli kısmını biz karşılayacağız. Onlara destek olacağız. Bu konuda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de ilk uygulamaları başlatacağız" şeklinde konuştu.

"MESKİ çalışmaları için 156 milyon avroluk kredi paketi temin edildi"

Başkan Seçer, kırsal bölgelerdeki taleplerin başında yol, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları olduğunu belirterek, "İlk 5 yılda olduğu gibi aynı şekilde yol yapım çalışmalarımız devam edecek. MESKİ çalışmaları devam edecek ve önemli yatırımların altına imza atacak. Bu konuda toplamda yaklaşık olarak 156 milyon avroluk bir kredi paketinin temin edildiğini söyledim. Bu kredi paketi içerisinde çok önemli projeler yapacağız" diye konuştu. Seçer, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde gerek hazır projelerin devamı gerek yeni yapılacak atıksu arıtma, kanalizasyon, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı ile ek terfi hatlarını bir bir anlattı. Başkan Seçer, muhtarlardan kırsal ilçelerdeki tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını takip etmelerini istedi. - MERSİN