Şehir kimliği ve sosyal değişme başlıkları değerlendirildi - Son Dakika
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Şehir kimliği ve sosyal değişme başlıkları değerlendirildi

14.10.2022 13:02
Şehir kimliği ve sosyal değişme başlıkları değerlendirildi

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen 'Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme' sempozyumunun ilk 4 oturumunda 'Şehir Kimliği' ve 'Sosyal Değişim' başlıkları ele alındı.

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen 'Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme' sempozyumunun ilk 4 oturumunda 'Şehir Kimliği' ve 'Sosyal Değişim' başlıkları ele alındı.

Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve alanında uzman 50 akademisyenin katılımıyla şehrin sosyolojik açıdan geçmişi, bugünü ve yarınının ele alındığı 'Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme' Sempozyumu devam ediyor. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde devam eden sempozyumda konuşmacılar, 'Şehir Kimliği' ana başlığı altında hazırladıklarını sunumları paylaştı.

Göçlerin süreçleri değerlendirildi

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun ilk bölümünde Yalova Üniversitesinden Taner Tatar 'Şehir Kimliği, Kimliğin Şehri' alt başlığıyla bilgi sunumu gerçekleştirirken, aynı üniversiteden Hüsniye Canbay Tatar tarafından 'Şehrin İnsanı, İnsanın Şehri' başlığıyla sunum yapıldı. Düzce Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yıldız, Düzce'nin etnik yapısının teşekkülü noktasında Düzce'ye göçlerin süreçlerini değerlendirdiği sunumuyla Rus mezaliminden ötürü göç etmek durumunda kalan Kafkas halklarının yerleşimlerinden bahsetti.

Şehirleşmenin neresindeyiz?

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Talas'ın yaptığı oturumun ikinci bölümünde, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Koray Olgun, 'Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmalarının Düşündürdükleri; "Şehrim Adıyaman" Projesinden Saha Deneyimleri' üzerine sunum gerçekleştirdi. Ordu Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Yüksel kent kimliğinin oluşmasında sporun rolü noktasında uluslar arası örneklendirmelerle sempozyuma katkıda bulundu. Düzce Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Şevket Ercan Kızılay ise hazırladığı sunumunda geçmişle bugünü karşılaştırarak şehirleşmenin neresinde olduğumuz sorusuna yanıt aradı.

Kültür değişimleri

A salonunda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Abdullah Korkmaz'ın oturum başkanlığını yaptığı 'Şehir ve Sosyal Değişme' üst başlığı altında başlayan üçüncü oturumunda ise ilk konuşmayı Celal Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Nazmi Avcı gerçekleştirdi. Avcı konuşmasında, 'Günümüz Türk Toplumunda Şehirleşme ile Ortaya Çıkan Yeni Yaşam Tip ve İlişkileri' konusuna değindi. İnönü Üniversitesinden Doç. Dr. Yaşar Kaya ise 'Kent, Kültür ve Değişme' alt başlığıyla örneklendirme yoluyla değerlendirmede bulundu. Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Şahin, yerli ve göçmen ağızlarının birbirleriyle etkileşimlerinin en önemli örneklerinden biri olan Düzce'yi tarihsel noktada değerlendirdiği sunumunu paylaştı. A salonunun son konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise Düzce'nin Kültürel Değişimini geçmişten bugüne karşılaştırmalar yaparak katılımcılara aktardı.

Yemek ve mutfak kültürleri

Aynı anda B Salonunda 'Şehir ve Bütünleşme' ana başlığı altında sürdürülen oturum başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Cemalettin Çopuroğlu'nun yaptığı 4'ncü oturumda ise Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Kasım Kahraman, insanın şehirde kendini ifade etmesi konusunu yeme ve yemek kültürüne dair ele alırken, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Hülya Taş, Düzce'de oluşan mutfak kültürüne dair değerlendirmesini paylaştı. Celal Bayar Üniversitesinden sempozyuma katılım sağlayan Doç. Dr. Huriye Tekin Önür de 'Şehir ve Sosyal Bütünleşme' başlığı altında sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun ilk günü tamamlanan 4 oturumun ardından, katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

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Son dakika haber... Jandarma, helikopterle 'üzüm salkımı' gösterisi yaptı Son dakika haber... Jandarma, helikopterle 'üzüm salkımı' gösterisi yaptı 'Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme' sempozyumu başladı 'Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme' sempozyumu başladı
Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi, Rektör, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehir kimliği ve sosyal değişme başlıkları değerlendirildi - Son Dakika

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