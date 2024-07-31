PKK'nın EYP saldırısında şehit olan anne ve bebekleri anıldı - Son Dakika
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Yerel

PKK'nın EYP saldırısında şehit olan anne ve bebekleri anıldı

PKK\'nın EYP saldırısında şehit olan anne ve bebekleri anıldı

Bölücü terör örgütü PKK'nın uzaktan kumandalı EYP ile şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya, şehadetlerinin 6. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek, 2018 yılında Hakkari'de tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olmuştu. Anma programında dua edilip, karanfil bırakıldı. Ayrıca, şehit Bedirhan bebeğin isminin verildiği spor tesisi açıldı.

31.07.2024 18:12  Güncelleme: 18:24
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Bölücü terör örgütü PKK'nın uzaktan kumandalı EYP ile şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya, şehadetlerinin 6. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

2018 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık Bedirhan bebek şehit olmuştu. Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehadetlerinin 6. yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesi şehitliğinde bulunan mezarlarının başında anıldı.

Anma programına; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas milletvekilleri Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Anma programında şehitlerin mezarı başında dua edilip, karanfil bırakıldı.

Öte yandan, anma öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede yapımı tamamlanan ve şehit Bedirhan bebeğin imsinin verildiği spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda; Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova ilçesi Kalana üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etmişti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehit olmuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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