Şehit Doktor Munise Özcan'ın adı Büyükşehir ile yaşıyor

DENİZLİ - Görevi başında şehit düşen Dr. Munise Özcan'ın adı Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeniden düzenlemesini yaptığı park ile yaşamaya devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılında Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde görev yaparken, 112 Ambulansı ile Denizli'ye hasta sevkiyatı sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit düşen, bağışlanan organlarıyla da 6 kişiyi hayat veren Dr. Munise Özcan'ın adını yaşatıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Kınıklı Mahallesi'ndeki Şehit Doktor Munise Özcan Parkı'nı yeniden düzenleyerek kente bir yaşam alanı daha kazandırdı. Parkın açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Şehit Doktor Munise Özcan'ın annesi Hafize Özcan, babası Muzaffer Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zolan konuşmasına görevi başında şehit düşen Doktor Munise Özcan'ı rahmetle anarak başladı.

"Şehitlerimizi unutmamak gerekiyor"

Geçmişte, Şehit Özcan'ın adını yaşatmak için karar alarak park yapılmasına vesile olan dönemin idarecilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Uzun yıllar sonra parkımızın durumu şehidimize yakışır boyuttan çıkmış, yapısal anlamda kötü duruma gelmişti" dedi. Parkın yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu işaret eden Başkan Zolan, "Bu ülkeye, bu şehre hizmet edenleri, vatanı için canını veren şehitlerimizi unutmamak gerekiyor. İnşallah şehitlerimize sahip çıkmaya, terörün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: "Göreve geldiğimizden bugüne altyapıdan üstyapıya, köprülü kavşaklardan doğalgaz yatırımlarına, kültür merkezlerinden yeşil alanlara pek çok çalışma gerçekleştirdik. Şehrimizi parklarla donattık. Denizli'mizde 20 yıl önce gidebileceğimiz 3-4 park vardı. Bugün bin 700'ün üzerinde parka kavuştuk."

" Türkiye'de parmakla gösterilen bir kent haline geldik"

Denizli'nin temiz havasıyla, yeşil parklarıyla, kültür merkezleriyle, spor tesisleriyle, evde bakım hizmetleri, Sevgi Eli ve örnek gösterilen birçok belediyecilik hizmetleriyle Türkiye'de parmakla gösterilen bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Yine el ele, kol kola birlikte koşmaya devam edeceğiz. İnşallah bu parkımızı insanlarımız kullandıkça şehidimizin ruhu şad olacak. Parkımız şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan'a teşekkür

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, Kınıklı Mahallesi'ne kazandırılan parkın şehidin adına yakışır bir hale geldiğini belirterek, "Emek veren, gayret gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ekip arkadaşlarına bu güzel çalışmadan ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Şehidimizin ruhu şad olsun" diye konuştu. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör de, Şehit Özcan'ın adına yakışan bir parkı kente kazandırdığı için Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Allah Osman Zolan başkanımızdan razı olsun. Hem kendisine hem de ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz, açılışı yapılan parkın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Hiçbir ilçe, mahalle ayrımı gözetmeden gece gündüz demeden hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından parkın açılışı dualarla yapıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra parkta incelemelerde bulundu, oyun oynayan çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi. Başkan Zolan ve Özcan ailesi, Şehit Doktor Munise Özcan'ın anısına parkta inşa edilen anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.