Şehit madencinin eşinden yürek parçalayan paylaşım: Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın - Son Dakika
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Şehit madencinin eşinden yürek parçalayan paylaşım: Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın

16.10.2022 19:27

Bartın'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği acı olayda maden şehitlerinden biri olan Şuayip Okul'un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek parçalayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Ede Okul, "Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim" ifadelerini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde saat 18.15'de gruzu patladı. Meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

MADEN ŞEHİDİNİN EŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul, Çanakçılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Son yolculuğuna uğurlanan Şuayip Okul'un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşım gerçekleştirdi.

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ BİZİ YALNIZ BIRAKACAĞIN"

Şehit madenci Şuayip Okul'un eşi Eda Okul mesajında; "Eşim Şuayip Okul'u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun. Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim. Nurlar içerisinde uyu. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehit madenci eşinden yürek burkan paylaşım
Şehit madenci eşinden yürek burkan paylaşım
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Bartın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit madencinin eşinden yürek parçalayan paylaşım: Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit madencinin eşinden yürek parçalayan paylaşım: Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın - Son Dakika
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