Selçuk Belediye Meclisi\'nde Komisyon Üyeleri Belirlendi

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İzmir'de Selçuk Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı ilk oturumunda, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından kurulması talep edilen Esnaf Masası, gündeme alındı.

Esnaf komisyonu üyeleri seçiminin yapıldığı meclisin ilk birleşiminde, Komisyon, Türker Uygur, Cem Subaşı, Metin Erkanve Kamil Yılmaz'dan oluştu.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleşen toplantıda komisyon üyeleri belirlendi. Buna göre; CHP'li Nuri Caferoğlu ve Erhan Güzel meclis başkanvekilliğine, Nilsu Menekşe ve Metin Erkan Divan Katibi üyeliğine, yine Erhan Güzel ve Nilsu Menekşe encümen üyeliğine seçildi.

Öte yandan; Plan ve Bütçe Komisyonu Nuri Caferoğlu, Mustafa Canıtez, Türker Uygur, Orbay Kurd,

İmar Komisyonu; Egem İşçen, Efe Adıgüzel, Cem Subaşı, Halil Düztaş,

Hukuk Komisyonu; Erhan Güzel, Nilsu Menekşe, Gözde Kaygusuz, Gülşah Tedik,

Çevre Sağlık Komisyonu; Egem İşçen, Şaban Ok, Metin Erkan, Gülşah Tedik,

AB Uyum Komisyonu; Metin Erkan, Erhan Güzel, Nilsu Menekşe, Halil Düztaş,

Tarım Komisyonu; Şaban Ok, Mustafa Canıtez, Cem Subaşı, Kamil Yılmaz,

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; Erhan Güzel, Efe Adıgüzel, Gözde Kaygusuz, Kamil Yılmaz,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu; Nilsu Menekşe, Gözde Kaygusuz, Efe Adıgüzel, Gülşah Tedik,

Engelsiz Efes Selçuk Komisyonu; Nilsu Menekşe, Gözde Kaygusuz, Efe Adıgüzel, Orbay Kurd,

Gayrimenkul Satış Komisyonu; Asil üye Efe Adıgüzel, Yedek üye Cem Subaşı,

Tarihi Kentler Birliği; Asil üye Egem İşçen Yedek üye Erhan Güzel,

Ege Belediyeler Birliği; Asil üye Mustafa Canıtez, Yedek üye Türker Uygur,

Kıyı Ege Belediyeler Birliği; Asil üye Efe Adıgüzel, Türker Uygur, Yedek üye Gözde Kaygusuz, Nilsu Menekşe,

Yarımada Belediyeler Birliği; Asil üye Erhan Güzel, Türker Uygur, Yedek üye Metin Erkan ve Egem İşçen seçildi.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi'ne ise Hasan Turan, Hüseyin Şenol, Abdullah Zeybek, İlhami Koç, Hasan Yörükoğlu, Süleyman Çaltı, Süleyman Yeşil ve Veli Arıkan getirildi.