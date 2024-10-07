Selden etkilenen Bosna-Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner - Son Dakika
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Selden etkilenen Bosna-Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner

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Selden etkilenen Bosna-Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner Selden etkilenen Bosna-Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner gönderildi.

07.10.2024 23:00
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Selden etkilenen Bosna-Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner

KÜTAHYA - Selden etkilenen Bosna-Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner gönderildi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile protokol üyelerinin katılımı ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle tırlara yüklenen konteynerler Bosna Hersek'e uğurlandı.

Düzenlenen törende konuşan Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rasim Bayram, konteyner yardımı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kütahyalılara teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Bugün 30 tırda 60 Konteyner, Kütahya'mızın merhamet ve şefkat elini dost ve kardeş Bosna-Hersek'e gönderdik. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbim'den rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın da, "Bosna-Hersek, bize ecdadımızın mirasıdır. Orada soydaşlarımız, dindaşlarımız, mazlum ve mağdur insanlar var. Biz her zaman soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, mağdur ve mazlum olan insanların hep yanında yer aldık. Oradaki kardeşlerimize de bu manada Cumhurbaşkanımızın talimatı ve direktifleriyle, bu yardım malzemeleri hazırlanarak gönderiliyor. Devletimizin ne kadar kadir şinas olduğunu, ne kadar vefalı olduğunu, sadece buradan değil, birçok şeyde görüyoruz. Nerede bir mazlum varsa nerede bir mağdur varsa, nerede kimsesiz birisi varsa, gerek içeride gerek dışarda, devletimiz her zaman yanlarında oldu. Devletimiz daima güçlü olmak zorundadır. Allah'a şükürler olsun. Devletimiz ordusuyla, ekonomik gücüyle çok güçlüdür. Biz güçlü olduğumuz sürece hem İslam coğrafyasına, hem Türk coğrafyasına elimizi uzatabiliriz. Sel felaketi nedeniyle Bosna Hersek'teki kardeşlerimize Kütahya'dan 60 konteyner gönderiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlara yüklenen 60 konteynır Bosna-Hersek'e hareket etti.

Selden etkilenen Bosna-Hersek\'e Kütahya\'dan 60 adet konteyner
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selden etkilenen Bosna-Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner - Son Dakika

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