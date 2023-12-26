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Seyhan Belediyesi, şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okuttu ve lokma dağıttı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi, şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okuttu ve lokma dağıttı

Seyhan Belediyesi, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Fatih Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla gerçekleşen programda, cami imamı tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından kahraman şehitler için dualar okundu. Mevlid-Şerifin ardından cami önünde yurttaşlara kahraman şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi, şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okuttu ve lokma dağıttı
26.12.2023 - 12:25,
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Seyhan Belediyesi Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutup, şehitlerin hayrına lokma dağıttı.

Fatih Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cami imamının okuduğu Mevlid-i Şerif'in ardından Türkiye'nin birliği, bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlere minnet duygularıyla Allah'tan rahmeti için dualar okundu.

Mevlid-Şerifin ardından cami önünde yurttaşlara kahraman şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi, şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okuttu ve lokma dağıttı - Son Dakika


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