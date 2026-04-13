Silivri\'de Yeni Duruşma Salonu Tamamlanıyor

İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşaat süreci devam eden yeni duruşma salonunun 1 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü içerisinde 11 bin 549, 25 metrekare alanda inşaatı devam eden yeni duruşma salonu, 555 sanık, bin 268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli olacak. Zemin kat dahil toplam 3 kattan oluşacak. Betonarme ve kompozit çelik sistemle inşa edilen salonun ısıtma ve soğutma sistemleri, iklimlendirme klima santralleri ile sağlanacak.

Öte yandan başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, duruşma salonunun yapım sürecinde sona yaklaşıldı. Salonun 1 ay içerisinde açılarak, içerisinde çeşitli davaların görülmesi bekleniyor. Duruşma salonunun son hali havadan görüntülendi. - İSTANBUL