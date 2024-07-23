Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, hayatını kaybeden gençleri anma töreni düzenledi

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, nükleer santrallere karşı yapılan eylem için geldikleri Sinop'ta 2006 yılında girdikleri denizde dalgalara kapılarak hayatlarını kaybeden Soner ve Öner Balta kardeşler ile Güneş Korkmaz için anma töreni düzenledi. Balta kardeşlerin babası Durmuş Balta, "Onlar, öğrenciyken dünyanın daha güzel olmasını istedikleri için inandıkları bir şeyi yaptılar. Ben de onların inançlarının doğru olduğuna inanarak arkalarında duruyorum. Bugün yaşıyor olsalardı yollarından ayrılmamalarını isterdim" diye konuştu.

Nükleer santrallere karşı etkinlikler için 2006 yılında Sinop'a gelen ve girdikleri denizde dalgalara kapılarak hayatlarını kaybeden Ankara Üniversitesi öğrencisi üç genç unutulmadı. Sinop Nükleer Karşıtı (NKP) Platformu tarafından düzenlenen etkinlikle Soner Balta, Öner Balta ve Güneş Korkmaz, 18'inci ölüm yıldönümlerinde Uğur Mumcu Meydanı Soner-Öner-Güneş Yolu üzerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

"Onlar, öğrenciyken dünyanın daha güzel olmasını istedikleri için inandıkları bir şeyi yaptılar"

Ankara'dan Sinop'a gelerek etkinliklere katılan Soner Balta ve Öner Balta'nın babası Durmuş Balta, şöyle konuştu:

"2006 yılında gençler burada yapılması planlanan nükleer santrale itiraz etmelerinden kaynaklı başlarına gelen elim olaydan dolayı onları anmak için buradayız. Onlar, öğrenciyken dünyanın daha güzel olmasını istedikleri için inandıkları bir şeyi yaptılar. Ben de onların inançlarının doğru olduğuna inanarak arkalarında duruyorum. Bugün yaşıyor olsalardı yollarından ayrılmamalarını isterdim."

"Onlar, daha sağlıklı bir dünya için yaşam savunucusu olarak gönüllü olarak buradalardı"

Etkinliğe katılan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise şunları söyledi:

"Bugün, kaybettiğimiz Öner, Soner Balta ve Güneş için buradayız. İçimizde fırtınalar esiyor. Hepimizin yüzünde, mimiklerinde ve derinliklerinde… Bunun hepimiz farkındayız. Onlar, daha sağlıklı bir dünya için yaşam savunucusu olarak gönüllü olarak buradalardı. Yani, bir cepheye, bir mücadeleye, bir işgale karşı aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yarınları, bugünleri öngörerek gönüllü olarak buraya geldiler. Amaçları daha sağlıklı bir dünyada yaşamak. İnsanlık tarihinin gördüğü Japonya'ya atılan, Hiroşima'ya atılan bomba örneğinde olduğu gibi Amerika üç mil adasında, Çerbobil'de, Fukuşima'da irili ufaklı yüzlerce kazada insanlık tarihi nükleerin ve nükleer silahın ne olduğunu çok acılı olarak deneyimledi ve yaşadı. Bunların tekrar etmemesi için üç kardeşimiz gönüllü olarak burada yaşamı savunmaya geldiler. Ekoloji mücadelesinde dilerim, böyle kayıplarımız olmaz. Bu mücadelemiz bizim hem ülkemiz için hem bütçemiz için hem yarınlarımız için hem de geleceğimiz için çok önemli. İnsanların deneyimlediği bir şeyi tekrar tekrar ısrarla üzerine durmanın bir anlamı yok."

Etkinlik sonrası Soner Balta, Öner Balta ve Güneş Korkmaz için denize çiçek bırakıldı.