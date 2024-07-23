Sinop'ta ağır tonajlı araçlara denetim - Son Dakika
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Sinop'ta ağır tonajlı araçlara denetim

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir merkezine giriş yapan ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerde bulundu. Denetimlerde ağır tonajlı araçların il merkezine giriş saatleri, iş yerlerinin malzeme indirme/yükleme ve sevkiyat saatlerine riayet edip etmediği gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

23.07.2024 16:53  Güncelleme: 16:58
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Sinop'ta ağır tonajlı araçlara denetim

SİNOP - Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir merkezine giriş yapan ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerde bulundu.

Sinop Belediye Encümeni'nin 13 Kasım 2019 tarih ve 712 sayılı kararı ile Sinop Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nın teklifi üzerine İl Trafik Komisyonu'nun 30 Mart 2021 tarih ve 43 sayılı kararı doğrultusunda, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, ağır tonajlı araçların il merkezine giriş saatleri, iş yerlerinin malzeme indirme/yükleme ve sevkiyat saatlerine riayet edip etmediği gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde ayrıca, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı, taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park ihlali yapılıp yapılmadığı da kontrol ediliyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadesinde bulunuldu.

Sinop\'ta ağır tonajlı araçlara denetim
Kaynak: İHA

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