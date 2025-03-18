Sinop'ta Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Çanakkale şehitleri anıldı

Sinop\'ta Çanakkale şehitleri anıldı

Sinop'ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2025 12:55  Güncelleme: 12:58
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Sinop'ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Deniz Şehitliği'nde yapılan törene Vali Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Şehit ve Gazi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Sinop Şehit ve Gazi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, "Bugün, Asya'da, Afrika'da, Yavru Vatan Kıbrıs'ta, Kore'de, Güneydoğu'da, güzel yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanındaki şehitliklerde yatan şehitlerimiz ve savaş şartları gereği bilinmeyen yerlerde kefensiz yatan kahraman şehitlerimizin aynı günde ve görkemli bir şekilde anılması için belirlenmiş şehitleri anma günüdür. Ülkesi, namusu, şerefi, bayrağı, kutsal değerleri ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren, İstiklal ve bağımsızlığımızın abideleri, yurt sevgisi ve kahramanlığın en tepesindeki şehitlerimize şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. Manevi gücümüz sizlerle sonsuza kadar filizlenecektir. Kendilerine tevdi edilen vatan toprağını savunma görevlerini ifa ederlerken görevleri başında yitirdiğimiz; kara, deniz, hava ve Jandarma Şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz" dedi.

Ardından şehitlik defterini imzalayan Vali Özarslan ise yaptığı konuşmada, "Çanakkale yalnızca bir zafer değil, aziz vatanın bağrında yatan binlerce kahramanın kanlarıyla suladığı, bir milletin yeniden doğduğu, imanın çeliğe galip geldiği bir destandır. Bu zafer, Konya'dan Musul'a, Sinop'tan Halep'e, Adana'dan Kudüs'e kadar gönül birliği eden, canını siper eden ecdadımızın topyekün bir kıyamıdır. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin hürriyet aşkının nişanıdır. İmanın teknolojiye, maneviyatın maddeye galip geldiği, istikbalimizi aydınlatan bir kurtuluş meşalesidir. Dün 'Çanakkale geçilmez' diyen iradenin mirasçıları olan bizler, bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için Çanakkale ruhuyla kenetlenmekte, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze hep birlikte bir millet olarak devam etmekteyiz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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