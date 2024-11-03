Sinop'un Fethinin 810. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Sinop'un Fethinin 810. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Sinop\'un Fethinin 810. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü, Fetih Yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Vali Mustafa Özarslan, tarihin önemine vurgu yaparak, Türk milletinin Sinop'a sahip olma mücadelesini anlattı. Etkinliklerde mehteran konseri ve geleneksel okçuluk gösterisi gibi birçok etkinlik yer aldı.

03.11.2024 18:08  Güncelleme: 18:11
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Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler, Sakarya Caddesi Lonca Kapı'dan başlayarak Atatürk Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar süren "Fetih Yürüyüşü" ile başladı. Mehteran takımı eşliğindeki "Fetih Yürüyüşü"ne Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Atlı askerlerin de eşlik ettiği yürüyüşe vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Özarslan, "Anadolu Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un kararlılığı ve onun ordusunun kahramanlığıyla gerçekleşen Sinop'un fethinin 810'uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarih milletler için hafızadır. Tarihimizi de öğrenmek için bizlerin bazı soruların cevaplarını bilmemiz, bulmamız gerekir. Biz Türkler bu coğrafya yani Sinop'a ne zaman sahip olduk? Nelerin karşılığında, nasıl fedakarlıklar ile sahip olduk? Eğer kendi tarihimizi bilmezsek, kendi tarihimizi öğrenmezsek başkalarının tarihine, onların kahramanlarına, onların coğrafyasına aşık olursunuz. Başkalarının hayali kahramanlarını değil, kendi gerçek kahramanlarımızı, kendi tarihi şahsiyetlerimizi öğrenmeliyiz. Kendi tarihimize, kendi kahramanlarımıza ve vatanımıza, coğrafyamıza, memleketimize daha yakın olmalıyız. Tarihi bilmezsek Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya, Antalya arasındaki tarihi kültürel bağlantıyı kuramayız. Karadeniz'in bağrında inci gibi duran Sinop da 810 yıl önce Kızılelma idealiyle Sultan I. İzzeddin Keykavus'un rüyasını süslemiştir. Türk milletinin Karadeniz kıyısında denizle buluşup, Karadeniz kıyısında ev yaptığı ilk yer Sinop'tur. 810 yıldır biz Türklerin evidir ve vatanıdır. Bundan dolayı bu kutlamayı hak eden bir tarihtir. Bizler de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

Program, Sinop'un fethi konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi, temsili olarak sporcuların halatla kale burçlarına tırmanması ve geleneksel okçuluk gösterisi ile devam etti. Etkinlikler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin meydanda sergilediği etkileyici konser, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program katılımcılara dağıtılan ikramla sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'un Fethinin 810. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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