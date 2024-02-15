Sinop\'un simgesi haline gelen tarihi saat kulesi onarılmayı bekliyor

MUSTAFA USTA
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Çobanoğlu, "Herhangi bir insan kafasını çevirse saati görse yanlış bir izlenim edinebilir. Ben bir an önce yapılması gerektiği konusunu Kültür ve Turizm Müdürü Metin bey ile görüşeceğim. Aslında o da 'izinleri yeni aldık, başlayacağız' dedi. Metin bey işini ciddi yapar diye düşünüyorum. Kendisinin bir an önce bu konuyu düzeltmesini bekliyoruz" dedi.
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne devredilen Sinop'un simgesi haline gelmiş olan tarihi saat kulesi onarılmayı bekliyor. Sinop'un simgesi haline gelmiş olan tarihi saat kulesi TOKİ tarafından meydan projesi çalışmaları kapsamında tahribata uğradı. TOKİ çalışanlarının saatin elektriğini, çalışması devam etmesi için şantiye elektriğine verildiği öğrenildi.
"MUTLAKA ÇALIŞIR, TEMİZ VE BAKIMLI HALDE DURMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Çobanoğlu, şöyle konuştu:
"Bu saat kulesi ne zamandır bozuk bilmiyorum ama uzun zamandır bozuk. Biz 2017 yılında Kültür ve Turizm Derneği olarak sponsor bularak onun tamirini yapıp, çalıştırmıştık. Fakat sonra yine bozuldu. O kadar uzun süredir bozuk ki, gözümüz alıştı maalesef. Bildiğim kadarıyla bu saat belediyeye ait. Yani belediyenin mülkiyetinde olan bir saat. Fakat altındaki burç Kültür Turizm Bakanlığına ait. Burada yaşanan problemi o zaman da bize bahsettiler. Oraya müdahale ederken her seferinde kültür turizm bakanlığından izin almak gerekiyor, değişiklik yaparken izin almak gerekiyor diye bir karmaşa vardı. Fakat burada ciddi bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Neden bozuk bilmiyorum ama şehrin merkezinde duran bir saat sonuçta. Kimsenin saate bakmaya ihtiyacı olmasa da, baktıkları zaman doğru bir saat görmelerini bekliyor insan. Ciddiyetsizlik gibi oluyor diğer türlü. Bana göre her ne kadar bu saatin aslında hem tarihsel yapıya uygun, hem de mimarı açıdan çok cazibesi yok. Ama yapılıp oraya konmuş. Mutlaka çalışır, temiz ve bakımlı halde durması gerektiğini düşünüyorum. Her hangi bir insan kafasını çevirse saati görse yanlış bir izlenim edinebilir. Ben bir an önce yapılması gerektiği konusunu Kültür ve Turizm Müdürü Metin bey ile görüşeceğim. Aslında o da "izinleri yeni aldık, başlayacağız" dedi. Metin bey işini ciddi yapar diye düşünüyorum. Kendisinin bir an önce bu konuyu düzeltmesini bekliyoruz."
Son Dakika › Yerel › Sinop'un simgesi haline gelen tarihi saat kulesi onarılmayı bekliyor - Son Dakika
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