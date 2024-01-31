Sivrice\'de deprem sonrası kentsel dönüşüm sorunları devam ediyor

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EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ'da 2020 yılında Sivrice merkezli meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında Sivrice ilçesi kentsel dönüşüme sokuldu. Kentsel dönüşümle beraber TOKİ'nin yapmış olduğu binaların yanı sıra yapılan çalışmalarla ilgili birçok sıkıntı 4 yıl geçmesine rağmen halen çözülemediğini belirten CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, "Halen daha konteynerde oturan 8-10 ev var. İnsanlar zor durumda, 4 yıl bitmesine rağmen küçücük bir ilçeyi yapamayan AK Parti'nin bence utanması lazım" dedi.

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8'lik depremin üzerinden dört yıl geçmesine karşın depremin merkez üssü olan Sivrice'de depremin izleri halen silinemedi. CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, ilçedeki konut sorunun halen devam ettiğini tamamlanan evlerin ise eksikleri olmasına rağmen yetkililerin ilgilenmediğini söylerken merkez mahallede olan Hazar Mahallesi'nde ise konut çalışmalarına dahi başlanmadığını kaydetti.

"KÜÇÜCÜK BİR İLÇEYİ YAPAMAYAN AK PARTİ'NİN UTANMASI LAZIM"

Erim Öztürk, şunları söyledi:

"24 Ocak 2020 yılında merkez üssü Sivrice olan Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 4'üncü yılı bitti. 4 yıl boyunca Sivrice'de 1. Etap, 2. Etap'ta hem ağır hasarlılar hem de kentsel dönüşüm evleri yapılmaya başlandı. 1. Etap'ı Temmuz 2022'de teslim ettiler yapan firma 'eksikleri tamamlayacağız' dedi ama şu an firma yetkililerine kimse ulaşamıyor. Bizim ailemize 8 tane ev verdiler ama evlerimizde halen problemler var ama hangi firma yetkilisini arıyorsan 'filanı ara' diye bizi oyalıyorlar. Yeni yapılan 2. Etap'taki evler devam ediyor ama ilçe bir türlü düzelemedi, esnaf bitti yapılan dükkanların hepsi boş. Halen daha konteynerde oturan 8- 10 ev var. İnsanlar zor durumda 4 yıl bitmesine rağmen küçücük bir ilçeyi yapamayan AK Parti'nin bence utanması lazım. Sivrice tüm seçimlerde AK Parti'ye yüzde 70-80 destek vermiş bir ilçe yine geldi belediye seçimleri şu an belediye seçimlerinde AK Parti yine gelip bizden oy isteyecek. Bizden isteyecek derken benden isteme şansı yok çünkü ben ömrüm boyunca AK Parti'ye oy vermiş bir insan değilim ama vatandaşı bu sefer nasıl kandıracak bilmiyoruz."

"İKTİDARIN YANLIŞ PROJELERİNDEN DOLAYI İLÇEDE VATANDAŞ KALMADI"

İktidarın dört yılda 900 konutu ve 80 dükkanı yapamadığını belirten Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 11 ildeki yıkımları nasıl yapacak ben merak ediyorum. Bu insanlar çadırda kaldı, konteynerde kaldı, ekmek bulamadılar, ısınmak için ısıtıcı bulamadılar ama netice müteahhitte kaçıp gitti. TOKİ konutları yapıldıktan sonra 2 yıl içinde bütün eksikleri müteahhit firmanın yapması lazım ama hiçbir eksiklik yapılmadı aradığımız halde ulaşamıyoruz. Firma yetkilileri cevap vermiyor, eski çalışanlar 'biz çıktık' diyor. AK Parti iktidarı buna sahip çıkmıyor. Köylerde çadırlarda kalmayanlar olmasa bile çadırlarda hayvanlarını beslemek zorunda kalanlar var. Yapılan köy evlerin ahırları yok, evler prefabrik. Bir Malatya ile Elazığ'ı ayrı tuttular Malatya'nın köylerinde yapılan evler değişik ahırı, deposu taş bina. Bizimkiler ise prefabrik ev. 1. Etap konutlarında problem kalmadı. Dükkanlarını alamayanlar var alıp da beğenmeyip geri verenler var çünkü bir kapalı çarşı yaptılar. Kapalı çarşı yapıldığı günden bu yana halen kapalı bir türlü açamadılar. 3-5 kişi hak sahibi olduğu halde yerini alamadı, alanlar beğenmediler iade ettiler ama 2. Etap devam ediyor burası da bitmeden bir şey söyleyemiyoruz. Hazar Mahallesi'nde hiçbir şey yapılmadı daha burada 3. Etap yapılacak dediler ama daha bir çivi bile çakılmadı ağır hasarlılar yıkıldı oturan vatandaş da kalmadı. Sivrice'nin 4'te 3'lük nüfusu Elazığ'a taşınmak zorunda kaldı. İlçe ekonomisi iktidarın yapmış olduğu yanlış politikalardan dolayı yanlış projelerden dolayı ilçede vatandaş da kalmadı."