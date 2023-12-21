Sokak Emekçilerinden Başkan Soyer\'e Destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Dernek üyeleri İzmir'de seyyar satıcılara yönelik düzenlemeler nedeniyle Başkan Soyer'e teşekkür etti ve yeni dönemde de kendisini Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediklerini açıkladı. Başkan Soyer ise el ele vererek seyyar satıcıların geçimlerini sağlamaları için bir zemin yarattıklarını belirterek, "Şimdi yine el ele vererek yerel seçimlerde Cumhuriyet, barış ve demokrasi için mücadele edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Dernek Başkanı Evren Laçin, seyyar satıcılara yönelik hayata geçirilen düzenlemelerden ötürü Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti. Laçin, "Başkanımızın kapısını istediğimiz her zaman çaldık. Sorunlarımızı anlattık. Bizi dinlediği ve anladığı için teşekkür ediyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak Tunç Başkanımızla yola devam etmek istiyoruz. Umarım başkanımızın adaylığı en kısa sürede açıklanır. Başladığımız projelerde yine başkanımızla çalışırız. Başkanımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün sokak emekçileri başkanımızla birlikte yürümeye kararlı" dedi.

"BUNDAN SONRASI FARKLI OLACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Sokak satıcıları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzuatı çok sınırlayıcı ve kısıtlayıcı. ve neredeyse hiç hakları yok. Bu sektörün insanı ötekileştirilmiş, itilmiş, haklarından mahrum edilmiş, insan yerine konmamış, toplumun dışında kabul edilmiş insanlar. Biz giderek derinleşen bir yoksullukta, bu insanların hakları ve hukuklarını koruyarak, onların geçimlerini sağlayarak, aile ekonomisini ayakta tutmalarına imkan verecek şekilde zemin yaratarak, bunun üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Kolay olmadı. Kolay olmuyor. Algıların değişmesi lazım. Önyargıların değişmesi lazım. Çok uzun yılların birikimi nedeni ile kolay olmuyor ama biz el ele verdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleriyle çalıştık. Önemli bir eşiği aştık. Bir meşruiyet zemini yarattık, bundan sonrası farklı olacak" dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Yaklaşan yerel seçimlerin, kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Soyer, "İktidarın bu kadar büyük güç topladığı bir iklimde, onu dengeleyecek, belki de o gücü sınırlayacak, kontrol edecek tek mekanizma yerel seçimler. Demokrasi de barış da Cumhuriyet de çok güzel değerler. Fakat bunlar bizi bir şekilde rehavete ve konfora alıştırıyor. Bugüne kadar birçok erdem, birçok değer, 100 yıldır biriktirilen birçok şey avucumuzun arasından aktı gitti. Şimdi aklımızı başımıza toplamak zorundayız. Demokrasi için, barış için, Cumhuriyetin değerleri için sımsıkı sarılmak ve mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Yerel seçimleri kazanmak mecburiyetindeyiz. Başka çaremiz yok. Kazanmak mecburiyetindeyiz ama şunu da bilin ki hiçbir yer özellikle İzmir asla çantada keklik değil. İzmir'in seçmeni ince eler sık dokur. Dolaysıyla İzmir'in gönlünü kazanmak mecburiyetindeyiz. İzmirliyi memnun etmek ve gerçekten güven vermek mecburiyetindeyiz. Bunu da ancak el birliği ile yaparsak olur. O nedenle hepinizi el birliği ile demokrasi, barış ve cumhuriyetin değerleri için mücadele etmeye, seçimler için emek vermeye, ter dökmeye davet ediyorum. Bunu en iyi yapacak yer İzmir. Yolumuzun zor olduğunu biliyorum ama başaracağımıza da inanıyorum. Hepimizin yolu açık olsun" diye konuştu.

"İZMİR'DEKİ 250 BİN SOKAK EMEKÇİSİYLE YANINIZDAYIZ"

Ege Geri Dönüşüm Kooperatifi Başkanı Erhan Laçin de "4,5 yıllık bir süreci geride bıraktık. Kolay olmadı. Bu süre içerisinde Tunç Başkanımız kimseye ödün vermeden yanımızda durdu. Bu 4,5 yıl içerisinde Tunç Başkanımız İzmir'deki 250 bin sokak emekçisinin umudu oldu. Birçok proje hayata geçirdi. Bazı sokak emekçileri sosyal güvenceye kavuştu. İktidarın yapması gereken ama yapamadığı çalışmaları İzmir'de Tunç Başkanımız yaptı. İzmir'deki 250 bin sokak emekçisi arkadaşımızla Tunç Başkanımızın yanındayız. İzmir sahipsiz değil" dedi.

TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDUK

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği'nin danışmanlığını yürüten Dr. Osman Sirkeci ise 4 yıl öncesine kadar sokaktaki insanların sayısının belirsiz olduğunu anlattı. Sirkeci, "İzmir'de artık ne taş atan seyyar satıcı var, ne seyyara şiddet uygulayan zabıta var. Bu tablo Türkiye'ye örnek oluyor. Farklı şehirlerden bunu nasıl yaptığımızı sormak için bizi arıyorlar. Ülkeye örnek olduk" diye konuştu.

BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Konuşmaların ardından İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, üzerinde Başkan Soyer'in fotoğrafı ile "Sayın Başkanımız; sokakların umudu, İzmir'in gururu Tunç Soyer, tüm emekçiler seninleyiz" yazılı teşekkür plaketi verdi. Nitelikli Eğitim ve Üretken Öğretmen Derneği Başkanı Mustafa Özdemir de desteğinden dolayı Soyer'e plaket verdi.