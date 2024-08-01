Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlarda terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatları gerçekleştirildi. Ayrıca hudut hattında da etkin tedbirler sayesinde yasa dışı geçişler engellendi ve uyuşturucu ele geçirildi. Milli Savunma Bakanı'nın programı ve İsrail'in saldırılarına ilişkin de bilgi verildi.

01.08.2024 12:09
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askeri Şüra toplantısı bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilecektir. Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak

Yüksek Askeri Şüra kararlarının devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği kararlı operasyonlara dikkat çeken Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 588 (Irak 770, Suriye 818) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz'da icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara/tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara/tüneller dahil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda el ve sis bombası, mayın/el yapımı patlayıcı, havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 (30.156 gram) kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin de bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "31 Temmuz'da Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız, bugün Yüksek Askeri Şüra toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılacaktır. Bakanımız, yarın da ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek Ukrayna Savunma Bakanı ile bir araya gelecektir" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bine yaklaştığını belirten Tuğamiral Aktürk, "Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" dedi.

Silahaltına alınacak yedek subay ve astsubaylara ilişkin de Tuğamiral Aktürk, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları yarın (2 Ağustos) açıklanacaktır. Sonuçlar e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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