Son dakika haberi: Yağ ve protein değerleri belirlenen sütler üreticisine daha fazla kazandıracak - Son Dakika

Aydın'da süt üretiminde verimliliğin artışını sağlamak amacıyla çiğ inek sütü analiz laboratuvarı kuruldu. Daha kaliteli süt üretebilmek amacıyla kurulan laboratuvarda sütler analiz edilerek, üreticinin bilinçlenmesinin de sağlandığı proje ile sütte kalite ve verimlilikle birlikte üreticinin gelirinin de artması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılması projesine Aksaray ve Çanakkale'nin ardından Aydın da dahil oldu. Proje kapsamında bakanlığın temel amacının, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması olduğu belirtildi.

Hayvan varlığı ve süt üretiminde Aydın'ın en önemli süt üretim merkezleri arasında yer alan Bozdoğan ilçesinde ilin ilk çiğ süt analiz laboratuvarı kurularak çalışmalara başlandı. Çine ilçesinden sonra ilin en fazla çiğ süt üretiminin yapıldığı Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan öncülüğünde Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Süt Üreticisi Ayhan Bostancı'nın girişimleri ile kurulan laboratuvarda çalışmalar başladı. Günlük 150-170 ton arası çiğ inek sütü üretimi yapılan ilçede bundan böyle kaliteli süt elde edilerek üreticinin geliri de katlanarak artacak. Ülke süt sanayisine de katkıda bulunacak olan projeye şimdiden yüzlerce üreticinin dahil olduğu belirtilirken, kısa zamanda da il genelinde yaygınlaşmasının hedeflendiği öğrenildi.

Çalışmalar kapsamında, sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki kez hijyenik ortamlarda sağımları yapılan ineklerden elde edilen sütler ilk olarak soğutma tanklarına alınarak dinlendirilmesi sağlanıyor. Bakanlığa bağlı üretici birliği görevlileri tarafından numuneleri alınarak analiz laboratuvarına getirilen çiğ sütler yağ ve protein oranları belirlendikten sonra Bakanlığın sistemine de kayıtları yapılıyor. Sistem aynı zamanda üreticinin sütünün değerleri ile bağlantılı olarak bilgilendirilerek doğru hayvan bakımı ve süt üretiminde eğitimi de sağlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından alınan değerler sayesinde ülke genelinde üretilen çiğ süt miktarı ile protein ve yağ oranları da kayıt altına alınmış oluyor. Analiz değerlerine göre A, B ve C sınıfına ayrılan sütler değerine göre satışı yapılarak bir anlamda üreticinin hem destekleme priminde artışına hem sağlıklı hayvan sayısındaki artışa hem de kaliteli süt artışına katkı sağlıyor.

Laboratuvarda çiğ sütlerin protein ve yağ değerleri ölçülüyor

Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği Personeli Laborant Mustafa Karakaş, yaptığı işlemlerden söz ederek: "Şu anda yapmış olduğumuz işlem bakanlığımızın çiğ sütün sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelik kapsamında üreticilerin, üretmiş oldukları sütlerin A sınıfı, B sınıfı ya da C sınıfı olup olmadığına ilişkin numune alma işlemi yapıyoruz. İlk önce sütün sıcaklığını ve pH değerini ölçüyoruz. Daha sonra laboratuvarda analizini yapacak olduğumuz asıl numuneyi, ikinci olarak da analizlerdeki itirazlarda kullanılmak üzere şahit numune alarak bunu laboratuvarlarımızda 2 gün süreyle saklıyoruz. Laboratuvarda analizleri yapılarak bu sütlerdeki yağ ve protein değerleri bakılıyor. Yani bu protein değerleri de bakanlığın sınıflandırmasına göre A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı sütler ve A sınıfı süt için yağ değeri mesela 1 Ekim - 1 Mart tarihleri arasında 3,6 yağ, 3,20 protein değeri olması gerekiyor. B sınıfı sütler içinde 3,50 - 3,10, C sınıfı sütler içinde bunlardan daha da aşağıda olması gerekiyor" dedi.

"Aydın'daki ilk laboratuvarı kurduk"

Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Süt Üreticisi Ayhan Bostancı, laboratuvar sayesinde çiğ sütteki kalitenin artacağını ifade ederek, "Bozdoğan'ımıza süt analiz cihazımızı aldık ve tahlillerimize başladık. Analiz sonuçlarına göre A kalite çiğ sütü olanlara bakanlığımız tarafından daha fazla destekleme pirimi ödenecek. Aksaray ve Çanakkale'den sonra pilot il olarak Aydın'da Bozdoğan ilçesi olarak ilk biz 'bu işi yapacağız' diye karar verdik. ve üst birliğimiz, Merkez Birliğimizden bunun iznini aldık. ve şu anda başlattık. Aynı zamanda 80 tanesi sağmal olmak üzere toplamda 180 büyükbaş hayvanım var. Ben de bir süt üreticisi olarak daha iyi daha iyi üretim yapmak, kaliteli süt üretip daha iyi para kazanmak, için bu analiz laboratuvarını kurduk. Bozdoğan olarak çiğ süt üretiminde kaliteleşmeye katkıda bulunmuş olduk. Aydın'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Piyasaya kaliteli süt arzı amaçlanmaktadır"

Amaçlarının piyasaya kaliteli süt arz etmek olduğunu ifade eden Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2019 yılında çıkarmış olduğu çiğ sütün sınıflandırılmasına ilişkin tebliğ kapsamında ilçemizde gerekli hazırlıklar yapılarak çiğ sütlerin analizi, protein ve yağ oranlarının ve sınıflarının belirlendiği analiz laboratuvarımızı ilçemiz Süt Üreticileri Birliği ile kurduk ve ilk numunelerimizi alarak analiz etmeye başladık. Pilot uygulaması sona eren bu çiğ sütün analizinin genele yayılmasıyla birlikte Aydın ilimizde ilk laboratuvarı Bozdoğan'da kurmuş olduk. Bozdoğan, ilimiz Aydın genelindeki tüm sütlerin analizini yapacaktır. Amacımız tüm ilimize bunu yaygınlaştırmak ve tüm üreticilerimize sütünü A kalite yapmaktır. İlçemizin sütlerinin ve süt üreticilerinin sütleri burada analiz edilerek piyasaya kaliteli süt arzı amaçlanmaktadır" dedi.

"İlçemizde bu projeye büyük rağbet var"

Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ise, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Sınıflandırılmış Çiğ Süt Analizi Projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Süt üreticileri birliğimizin denetlediği, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün denetlemelere iştirak ederek denetlemeleri yapıyoruz. İlçemiz günlük 150-170 ton arası çiğ süt üretimine sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yurt geneline uygulamış olduğu sınıflandırılmış çiğ süt analizi programını da Ekim ayı itibariyle başlamış bulunmaktayız. Burada amaç çiğ sütün sınıflandırılarak, yağ ve protein oranının arttırılması. Bu kapsamda ilçemizde hayvancılıkta süt üretiminde örnek bir ilçe olarak bu projeye hemen dahil oldu. Şimdiye kadar çiftçilerimizin yarıya yakınının projeye dahil olduğunu söylemek istiyorum. Umarım tamamı bu projeye dahil olacaktır. Önümüzdeki zaman diliminde bu proje kapsamında verilecek teşviklerden daha sonra inşallah tamamlandığında proje süt üretiminde süt satımının buradaki A, B ve C sınıfı sütlerin ayrı fiyatlardan satımına şahit olacağız. Çiftçimizin hem daha iyi para kazanması süt üretiminden hem de vatandaşımızın daha sağlıklı, protein ve yağ açısından daha yüksek süt ürünü tüketmesini, sanayi üretiminde daha kaliteli süt ürünlerinin meydana çıkmasını sağlayacak. İlçemizde de bu projeye büyük rağbet var. Hayırlı olur inşallah" dedi. - AYDIN