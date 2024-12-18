Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar - Son Dakika
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Yerel

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar

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Suriye'de dolar kullanımının yasaklanmasının kaldırılmasının ardından halk, değersizleşen paralarını döviz bürolarına çuvallarla getirerek yalnızca cep dolduracak kadar döviz alabiliyor.

18.12.2024 16:23
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Suriye'de dolar yasağının kalkmasının ardından halk döviz bürolarına koştu. Döviz bürolarına çuvallarla para getiren halk, karşılığında sadece cep dolduracak kadar döviz alabiliyor.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

1 DOLAR 14 BİN SURİYE LİRASI

Beşar Esad rejimi döneminde enflasyonun kontrolden çıkarak sürekli artması nedeniyle ekonomik kriz yaşanıyor. Ülkede özellikle temel gıda maddeleri ve yakıt fiyatları akıl almaz seviyelere yükseldi. Ortalama bir aylık gelir, şu anda en fazla 20 litre benzin ya da 10 ekmek almaya yetiyor. 1 dolar ise 14 bin Suriye lirasına denk geliyor.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

POŞETLERLE DÖVİZ BÜROLARINA GELİYORLAR

Ayrıca Beşar Esad rejimi döneminde ülkede dolar kullanmak yasaklanmıştı ve dolar kullandığı tespit edilen kişilere 2 yıl hapis cezası veriliyordu. Suriye halkı dolara çevirmek için her gün poşetlerle paralarını döviz bürolarına getiriyor. Çuval ve poşetlerle getirilen Suriye lirası karşılığında halk şuanda cep dolduracak kadar dolar alabiliyor.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

"ESAD EKONOMİYİ MAHVETTİ"

Döviz bürosuna gelen Hasan Amasya, "500 dolar almak için 2 poşet para getirdim. Esad ekonomiyi mahvetti. Bütün ülkelerden ve özellikle Türkiye'den destek bekliyoruz" dedi. Döviz bürosu sahibi Nadir Şehar ise "Ekonomi burada yanlış yönetiliyordu. Suriye parasının bir değeri kalmamıştı. Bir araç başka ülkede 10 bin dolarsa burada 20 yıllık araçlar 25 bin dolara satılıyordu. Şu anda hiçbir şey daha yoluna girmedi ama rahatız. Bombardıman yok, inşallah her şey düzelecek" diye konuştu.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Suriye, Yerel, Dünya, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • murat salih başçı:
    halimize şükür edelim diye beterin beterini gösteren reklamlar bunlar. yersen 156 55 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Yakında Türkiye'min halide bu olacak görürsünüz 1 dolar 1000 ? olacak 107 60 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    Bir CHP'li ve HDP li olarak İsrail tarafından olacağımı beyan ederim ve duacisiyim bu adam gidene kadar tarafımız belli 10 121 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    sanki bizim halimiz çok iyi tüm fabrikaları yok edip yerine dinazor yaptılar bizdede 74 17 Yanıtla
  • mesut öztaş:
    Paradan sıfır atsalar sıkıntı yok 52 11 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Dövizci suriye parasını ne yapsın ! 41 5 Yanıtla
  • nihat karayel:
    hepsinin durumu türklerden daha iyi 30 15 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Savaş tamamen bitsin Türkiye'de kazandıklarını vergisiz Suriye'ye geçirme derdindeler gecirsinler bakın beş yılda Türk lirasını paraları gecer 14 1 Yanıtla
  • DİSNEY PLUS FLİM SEVER:
    aklı olan gider tüm parasını suriye parası alır rte buna bir çözüm bulur dolar almayı bırakın suriye parası alınderim yatırım tavsiyesi değildir 2 2 Yanıtla
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