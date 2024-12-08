Adana'daki Suriyelilerden kutlama: Ülkemize dönmenin vakti geldi - Son Dakika
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Adana'daki Suriyelilerden kutlama: Ülkemize dönmenin vakti geldi

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Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi, Adana'da yaşayan Suriyeliler tarafından coşkuyla kutlandı. Suriyeli bir genç, "Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Hepinizi özleyeceğiz, Türkiye'yi özleyeceğim." dedi.

08.12.2024 11:31  Güncelleme: 12:24
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Suriye'de 27 Kasım Çarşamba gününden itibaren muhalif gruplar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Esad rejimine karşı başlattığı operasyonda, Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfatve Humus'un ardından başkent Şam'da da kontrolü tamamen ele geçirdi. Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Beşar Esad, ülkeyi terk etti. Bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler sokaklara çıkıp kutlama yaptı.

Suriyelilerden Adana'da kutlama: Ülkemize dönmenin vakti geldi

SURİYELİLER HABERİ KUTLADI

Esad rejiminin düştüğü haberi Adana'da yaşayan yaklaşık 250 bin Suriyeli tarafından düğün gibi karşılandı. Seyhan ilçesinde meydanda toplanan Suriyeliler Esad aleyhine sloganlar atıp Suriye bayrağı açarak 15 yıl sonra gelen zaferi kutladı.

Suriyelilerden Adana'da kutlama: Ülkemize dönmenin vakti geldi

"ÜLKEMİZE DÖNMENİN VAKTİ GELDİ"

Kutlama alanına gelen Suriye uyruklu 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Türkiye'de büyüdüğünü dile getirerek, "Çok mutluyuz. Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Biz de buna hazırız. Artık bitti, dönüyoruz Allah'ın izniyle en yakın zamanda. Türklerde çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz. Türkiye'yi özleyeceğim. Aramızda dostluk bağı kalır, gelir ziyaret ederseniz. Biz de sizleri misafir ederiz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bazı sorunlar oldu ama çok mutluyuz siz bize güzel karşılama yaptınız. Bizim bir hatamız var tüm Suriyeler adına ben özür diliyorum." dedi.

Adana\'daki Suriyelilerden kutlama: Ülkemize dönmenin vakti geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'daki Suriyelilerden kutlama: Ülkemize dönmenin vakti geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern:
    3 günden fazla misafirlik vatana ihanettir 2 1 Yanıtla
  • Ege Senbahar:
    Mümkünse bir daha gelmeme dileğiyle 1 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    valla biz sizi ozlemeyecegiz 0 0 Yanıtla
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