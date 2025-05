Suriye\'deki Durum ve TSK\'nın Güvenlik Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, " Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir'de bulunan 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

6'sı terörist 156 kişi hudut hattında yakalandı

Konuşmasına Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 114'üncü yıl dönümünü kutlayarak başlayan Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Tuğamiral Aktürk, hudut hattından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terörist 156 kişinin yakalandığını belirterek, "Bin 184 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 335, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34 bin 811 olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk ayrıca Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 132, Menbic bölgesinde ise 108 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak ve işgale devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Daha önce olduğu gibi Mescid-i Aksa'da kışkırtıcı eylemler yapan İsrail, Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürmekte ve Filistin topraklarını ilhaka ve işgallerini genişletmeye devam etmektedir. Can kayıplarının her geçen gün arttığı, hastanelerin dahi yıkıldığı, insanların açlıkla ölüme mahküm edildiği Filistin'de yaşananlar karşısında hala somut bir adım atılmamıştır. Uluslararası toplum, insancıl ve uluslararası hukuk ihlalini önlemek adına üzerine düşen görevi gerçekleştirerek barış ortamı için kalıcı ateşkesi sağlamalıdır" şeklide konuştu.

Tuğamiral Aktürk, SOLOTÜRK gösteri takımı tarafından İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü kapsamında gösteri uçuşu icra edileceğini de aktardı.

Suriye'deki son gelişmeler

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Daha önce DEAŞ terör örgütü ile mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir Harekat Merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alınmıştı. Suriye yeni hükümetinden Koordinasyon Biriminin Şam/Suriye'de görev yapması yönünde davet alınmış, Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil Koordinasyon Birimi 19 Mayıs tarihinde Suriye'de göreve başlamıştır. Biz de Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık. Yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki mutabakat süreci, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından dikkatle takip edilmektedir. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için atılan her türlü olumlu adımı desteklemekle birlikte bu sürecin şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamaktayız. Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere Suriye hükümeti ile iş birliği içinde müsaade edilmeyecektir."

Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonuna (SAFE) dahil olması

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonuna (SAFE) dahil olması ile ilgili sorular üzerine ise şu değerlendirmeleri yaptı:

" Ukrayna'daki savaş ve güncel küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu kapsamda AB tarafından savunma tedarikine harcanmak üzere üye ülkelere 150 milyar avroluk fon sağlanmasını öngören SAFE Tüzüğü, 27 Mayıs tarihinde AB Konseyinde kabul edilmiştir. SAFE mekanizması prensip olarak ülkemizin de katılımına açık olmakla birlikte, tüzükte AB üyesi olmayan ülkelere yönelik birçok kısıtlayıcı tedbir yer almaktadır. Ayrıca maalesef bu süreçte ülkemiz de dahil AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma ve güvenlik mimarisi dışında bırakılmasına veya bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına yönelik girişimlere de şahitlik ettik. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif

dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda ülkemizin sahip olduğu savunma yetenekleriyle Avrupa savunmasına ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu durum SAFE Tüzüğü'nün müzakere sürecinde birçok müttefikimiz tarafından da dile getirilmiştir. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte açık görüşlü ve öngörülü Avrupalı müttefiklerimizle SAFE mekanizması kapsamında veya dışında (özellikle insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, zırhlı araç ve kara platformları, elektronik harp ve radar sistemleri, mühimmat ve roket sistemleri ile deniz sistemleri alanlarındaki gelişmiş yeteneklerimizle) savunma işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir." - ESKİŞEHİR