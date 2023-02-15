Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı

15.02.2023 14:14

- Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekleyen Suriyelilerin oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi Suriye'deki depremzedelere giden yardım tırları da dron tarafından görüntülendi Kahramanmaraş merkezli iki büyük...

- Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekleyen Suriyelilerin oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi

Suriye'deki depremzedelere giden yardım tırları da dron tarafından görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'ın Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, afetten etkilenen yakınları için memleketlerine gitti. Sınır kapısında Suriyelilerin oluşturduğu kuyruk havadan görüntülenirken, sınırın diğer tarafındaki depremzedelere giden yardım tırları da kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem Suriye'yi de vurmuştu. Binaların yıkıldığı Suriye'de çok sayıda kişi de enkaz altında kalmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Hatay'ın Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler de depremden etkilenen yakınlarını görmek için ülkelerine gitmeye başladı. Sınırı geçmek isteyen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman sıra tartışmalarının da yaşandığı kalabalık dron kamerasıyla görüntülendi.

10 senedir Türkiye'de olduğunu ve deprem nedeniyle Suriye geçip oradaki yakınlarımı görmek istediğini söyleyen bir kişi, "Ben zaten sürekli gidip geliyorum. Şu anda acil gitmem gerekiyor. Deprem dolayısıyla oradaki akrabalarımı görmek istiyorum. Çok sayıda can kaybı olduğunu öğrendik. Şehrin durumu hiç iyi değil. Dönme şartını biliyoruz, 3-4 ay orada kalacağım, sonra çalışmak için Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Öte yandan sınırın öteki tarafındaki depremzedelere yardıma giden tırlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı Fatih Terim, enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki Bensu ile görüştü: Ben seni maça götürürüm Fatih Terim, enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki Bensu ile görüştü: Ben seni maça götürürüm

Kahramanmaraş, Suriye, Deprem, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:26 Son Dakika! Kahramanmaraş'ta depremin 226. saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç, enkazdan sağ olarak çıkarıldı
14:23 Genç rapçi Maestro, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
14:22 Enkaz altında 6 saat kalan Adnan Fırat Akbayram, Fenerbahçe marşıyla hayata tutundu
13:34 Deprem sonrası İstanbul Büyükçekmece'deki çalışmalar hız kazandı! Hedefte 2 bin 300 bina var
13:32 Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın "seçimleri erteleme" çağrısı sonrası iktidara böyle yüklendi: Aklınızdan bile geçirmeyin
13:25 Avrupa maçı için Trabzon'a gelen Basel'den duygusal paylaşım: Böyle anlarda futbol ikinci plandadır
13:15 Depremin vurduğu 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği
13:01 Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'nın 4 sporcusu depremde hayatını kaybetti
12:56 222 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ilk önce depremde hayatını kaybeden kızını sormuş
11:26 Roma dönemine ait! Harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü son depreme de göğüs gerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 14:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement