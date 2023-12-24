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Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı - Son Dakika
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Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı

Antalya'da bir taksici, uygulama üzerinden çağırdığı korsan taksiciyi tehdit edip kamera kaydı aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti ve korsan taksici ile tehdit eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı. Ayrıca, taksici ve arkadaşına korsan taksi kullanmaktan para cezası verildi.

24.12.2023 - 12:05,
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Antalya'da bir şahıs, uygulama üzerinden çağırdığı sürücüyü tehdit edip kamera kaydı aldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis, korsan taksiciyi bulup aracını 60 gün trafikten men ederken, tehdit eden diğer taksici, arkadaşı ve kamera kaydı yapan kişiyi gözaltına aldı. Taksici ve arkadaşına ayrıca, uygulama üzerinden korsan taksi kullanmaktan para cezası uygulandı.

"BİR DAHA GÖRÜRSEM SENİ BU ARABAYA GÖMERİM"

Antalya'da K.A. isimli bir taksici, bir uygulama üzerinden çağırdığı ve korsan taksicilik yaptığı tespit edilen H.A. isimli şahıs otomobiline binip tehdit etti ve konuşmaları kayıt altına aldı. K.A., "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş, dayı dede amca baba fark etmez seni bu arabanın içine gömerim. Bu sana son uyarım" dedi.

"BENİM EKMEĞİMİ KİMSE ALAMAZ ALLAH'TAN BAŞKA"

Yaşlı sürücünün, "Beni bir daha buralarda görmezsiniz" sözü üzerine, "Plakanı aldım kafama yazdım seni yolda yolakta görürüm denk düşeriz, arabanda bir tane müşteri görürsem içeri de girsem dayı bu son uyarım benim bölgemde bir daha neresi olursa olsun, benim ekmeğimi kimse alamaz Allah'tan başka, bu iş çok büyüyecek" deyip otomobilden indi.

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TEHDİT SAVURAN KORSAN TAKSİCİ ÇIKTI

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis, otomobil içerisinde tehdit içerikli konuşmalar yapan şahsın K.A., korsan taksicilik yapan şahsın H.A., olay esnasında arka koltukta oturan üçüncü şahsın Ü.A.T. isimli şahıs olduğu tespit etti. Bahse konu araç ekipler tarafından Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinden alınırken, H.A., bir uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksi faaliyetini yürüttüğünü ve videodaki görüntülerin bugün Fabrikalar Mahallesi'nde gerçekleştiğini, 93 TL karşılığında uygulama üzerinden anlaştıklarını söyledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINARAK ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

H.A.'ya 2918 sayılı KTK'nın EK2/3-a maddesince cezai işlem uygulanırken, araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca aracı çağıran Ü.A.T. ve K.A. isimli şahıslara da aynı kanunun EK2/6 (Korsan taksi faaliyeti gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak) maddesinden cezai işlem uygulandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine K.A., Ü.A.T. ve görüntü kaydını alan Ş.C. gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı.

Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
Kaynak: İHA
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Antalya, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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