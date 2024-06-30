Tarım ve Orman Bakanı: Yanan ev ya da tesis yok - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: Yanan ev ya da tesis yok

Tarım ve Orman Bakanı: Yanan ev ya da tesis yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çeşme ve Torbalı'daki yangınların kontrol altına alındığını ve herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesiste tehdit olmadığını söyledi. Ayrıca, yangınlarla ilgili sosyal medyadaki dezenformasyonlara da değindi ve devletin müdahalesinin koordineli bir şekilde devam ettiğini belirtti.

30.06.2024 02:55
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Çeşme ve Torbalı'daki yangınların kontrol altına alındığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesisi söz konusu değil. Yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesis yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına dair incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelmiş ve basın mensuplarına ilk açıklamayı yapmıştı. İlerleyen süre zarfında bölgede çalışmalarını sürdüren Bakan Yumaklı, incelemelerin ardından tekrar açıklamalarda bulundu. İzmir'e ve bugün yangın çıkan 7 ilde farklı şekiller ve 11 farklı büyüklükte yangının olduğunu söylediklerini belirten Yumaklı, "Bunlardan 6 tanesi kontrol altına alınmıştı. En son yaptığımız açıklamadan şu ana kadar geldiğimiz noktada Çeşme ve Torbalı'yla alakalı kontrol altına alındı bilgisini veriyoruz. Balıkesir, Susurluk ve İzmir Selçuk ile Menderes'te halihazırda müdahaleler devam ediyor. Susturuluk'taki yangının enerjisi ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da her geçen an kolaylıyor" diye konuştu.

"Yanan herhangi bir ev ya da tesis yok"

Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesisin söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Selçuk- Kuşadası yolunun tedbiren kapalı olduğunu söylemiştim. Yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesis söz konusu değil. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız yok. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı ama onlar da ciddi derecede değil. Şu anda sağlık tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız yok" cümlelerine yer verdi.

Sosyal medyadaki 'dezenformasyona' değindi

Sosyal medyada yer alan dezenformasyonlardan da bahseden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz geçen bu süre zarfında sosyal medyadaki dezenformasyonla da maalesef mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Burada arkadaşlarımız can siper mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz, Kuşadası'yla alakalı hiç olmayan hususların konuşulması ya da Selçuk'la alakalı. Bunları gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Zaten burada açıklamalarımızı yapıyoruz."

"Son derece şeffaf bilgi verdik"

Sözlerini sürdüren Yumaklı, " Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Bunların orman içi, orman dışı alanlardan çıktığından bahsediyorum. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpılmasını da anlayabilmiş değiliz. Ne amaçlanıyor? Devletin hiçbir şekilde müdahalesinde, zamanlamasında, bütün kurumlarıyla, AFAD'ıyla, valiliğiyle, bakanlıklarıyla o eş güdüm ve koordinasyon son derece seviyede devam ediyor. Burada böyle anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil, kesinlikle yanlış. Gecenin bu vaktinde bizim bunları konuşmuyor olmamız gerekir" açıklamalarında bulundu.

"Endişeye sevk edecek herhangi bir durum söz konusu değil"

İlerleyen saatlerde hem Balıkesir Susur'luk hem de İzmir'deki hali hazırda devam eden yangınlar için ekiplerin çabalarının sürdüğü bilgisini aktaran Yumaklı, "Bunlarla ilgili bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Fakat şu anda bizi endişeye sevk edecek herhangi bir durum söz konusu değil. Yine bu hatta biraz önce incelemelerimizi yaptık. Bunları çok kısa bir zamanda atlatmış olacağız. Bütün vatandaşlardan en üst düzeyde hassasiyet beklediğimizi ifade ediyoruz. Yangınla ilgili başarının her zaman için yangının çıkmamasının olduğunu söylüyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı: Yanan ev ya da tesis yok - Son Dakika

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