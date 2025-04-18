Tarsus Belediyesi'nin Emekli Evi Hizmete Açıldı

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Emekli Evi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Burası, dostlukların, sohbetlerin, huzurun adresi olacak. Tarsus, her anlamda en iyisini hak ediyor" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından kente kazandırılan Emekli Evi'nin açılışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Boltaç'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu özel merkez, emeklilerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılabileceği, aynı zamanda sağlık ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceği donanımlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Açılışa katılan vatandaşlar, yeni sosyal yaşam alanlarını gezdi, sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve doktor gibi sağlık uzmanlarının görev alacağı merkezde, sağlıklı yaşam bilinci de desteklenecek. Ayrıca müzik etkinlikleri, söyleşiler, gezi programları, kitap okuma saatleri ve çeşitli oyunlarla emekliler keyifli zaman geçirebilecek.

Emekli Evi'ni hizmete kazandırmanın gururunu yaşadığını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Boltaç, "Bu Emekli Evi, yalnızca bir bina değil. Burası, dostlukların, sohbetlerin, huzurun adresi olacak. Çünkü Tarsus, her anlamda en iyisini hak ediyor. Bu kentte yaşayan herkeste, en güzelini yaşamayı hak eder. Bizim derdimiz belli, Tarsus için çalışmak. İnsanı önceleyen, hayatı kolaylaştıran işler üretmek. Gençlerimiz için, çocuklarımız için, büyüklerimiz için en iyisini yapmak" diye konuştu.

"Sosyal ve kültürel aktiviteler bu çatının altında hayat bulacak"

Tarsus'ta emeklinin değer göreceğini vurgulayan Boltaç, "Emekli Evimizde sağlık var, kültür var, dayanışma var, birlik var, beraberlik var. ve en önemlisi, değer görmek var. Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, doktor ve sağlık personeli burada hizmet verecek. Söyleşiler, gezi programları, müzik etkinlikleri, satranç, dama, kitap ve gazete okuma gibi birçok sosyal ve kültürel aktivite bu çatının altında hayat bulacak" ifadelerini kullandı.

"Her çağrıyı özenle değerlendiriyoruz"

ALO TİM üzerinden ulaşılabileceğinden bahseden Boltaç, "Yedi gün 24 saat kesintisiz hizmet veren ALO TİM 153 hattımıza ulaşarak her türlü talep, öneri ve şikayetinizi bize iletebilirsiniz. Her çağrıyı özenle değerlendiriyor, en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Bu hat, sizlerle aramızda güçlü bir bağ kuruyor" dedi.

Tarsus ile gurur duyduğunu kaydeden Başkan Boltaç, şöyle devam etti:

"Tarsus Belediyesi olarak bu kente çok önemli bir ödül kazandırdık. Altın Elma (Golden Apple) ödülü Tarsus'a verildi. Bu ödülü Tarsus kazandı. Çünkü Tarsus her şeyin en güzeline layık. Tarsus'ta yaşayan insanlar Türkiye'de değil, dünyada ki şanslı insanlardır. Çünkü Tarsuslu olmak bir gurur ve onur meselesidir. 10 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip bu topraklar, Türk milletinin ilelebet payidar olma kararlılığıyla yoğrulmuştur. Bizi başka ülkelerle kıyaslamasınlar, bizim damarlarımızda Kuvayı Milliye ruhu, Atatürkçü düşünce ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izi vardır. Bu millet ve bu bayrak için bir adım bile geri atmayız. Milliyetçilik, birkaç kişinin ağzından çıkan sözlerle tanımlanamaz. Gerçek milliyetçilik; emekliye Emekli Evi açmak, işsize iş bulmak, aç insanın karnını doyurmaktır. 'Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı çay ve çorba dağıtıyor' dediler. İşte asıl milliyetçilik budur. Çünkü biz, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışına sahibiz. Türkiye Emekliler Derneği, Tüm Emekliler, 2021 Tüm Emekli Sen, ?2017 Tüm Emekliler Sendikası üyelerini ve tüm emeklilerimizi bu güzel mekanda buluşmaya davet ediyorum. Tarsus'a değer katacak her projede biz varız. Çünkü biz bu kente gönül verdik. Çünkü biz bu kenti birlikte büyütüyoruz. Emekli Evimizin hayırlı olmasını diliyor, herkese teşekkür ediyorum."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle konuşmasına başlayan Anıt Mahalle Muhtarı Mustafa Naci Güllü, "Bir milletin yaşlılarına ve emeklilerine verdiği değer o milletin yaşam kıstasıdır'. Emeklilerimiz başımızın tacıdır. Hepimiz çalışma hayatını bitirdik yavaş yavaş emeklilik başladı. Sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz emeklileri verdiği bu değer için. Tüm emeklerimize, mahallemize Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Tarsus Şube Başkanı Arif Kılınç, "Bu hizmet Tarsus Belediyesi'nin bir değil, arkası gelen bir açılıştır. Tarsus'umuza Tarsus'a hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tüm Emekliler Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Bülent Gözener ise "Bir milletin emeklisi devletin aynadaki görüntüsüdür der Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Emeklilerimiz horlanmaktadır, emeklerimiz yoksulluk içerisindedir, emeklerimizin çok sorunları vardır. Ama bunun yanı sıra sağ olsun Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Ali Boltaç burada bir emekli evi açmaktadır. Yapılan Emekli Evi, Türkiye genelindeki diğer emekli evlerinden farklı bir şekilde hizmet verecektir. Buraya geldik, inceledik gerçekten de harika bir işler olmuş" ifadelerini kullandı.

2021 Tüm-Emekliler Sendikası Tarsus Temsilcisi Recai Parti de "Bu kuruluş hepimize hayırlı olsun. Güzellikler getirsin" dedi.