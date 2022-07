Tatilciler 9 günlük bayram tatilinde Avşa'ya akın ettiler

BALIKESİR Marmara'nın parlayan yıldızı Avşa Adası İstanbullu tatilcilerin akınına uğradı. Avşa sahilleri tatilcilerle dolarken İstanbul ve bir çok şehirden akın eden vatandaşlar Avşa Adası'nda tatilini geçirmeye başladı.

Marmara Denizi'nde tertemiz havası, pırıl pırıl denizi, altın sarısı kumsalları, müzik ve eğlence dolu geceleri, adeta 7/24 yaşayan bir şehir görünümünde. Özellikle son yıllarda turizm sektöründe inanılmaz bir gelişme kat ederek turizmin Marmara'daki parlayan yıldızı haline geldi. İlçedeki yerli ve yabancı misafirler plajlarda kalabalık görüntüler oluşturdu. Ünlü Avşa adası en yoğun yaz tatili zamanlarından birini yaşadı. Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. İlçenin alışveriş yapılan noktalarının da hareketli olduğu dikkati çekti.

Avşa Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 'Adalarımızda, Marmara Adalarımızda bayram yoğunluğu oldukça yüksek seviyede devam ediyor. Arife günü bugün itibariyle bütün oteller, pansiyonlar dolu. Şu an itibariyle sadece arife günü. On bir tane deniz otobüsü, on yedi tane feribot severek adalarımıza yolcu araç turist taşıyor. Çok şükür inşallah bu yoğunluk bundan sonraki süreçte de devam eder. Otel sahiplerinden, pansiyon sahiplerinden almış olduğumuz bilgiye göre adalarımızdaki. dokuz günlük tatil çok yoğun şekilde geçecek. Hiçbir boş bir yerimiz yok. bizler belediye olarak içme suyundan temizlikte belediyenin yapacak olduğu her. türlü işlerde olağanüstü çaba sarf ederek arkadaşlarımızı çalışan personelimizi yirmi dört saat esasına göre çalıştırıyoruz. bir bayram atlatacağız. bu vesileyle Adamıza gelen turistlerin Adamızda yaşayan kişilerin belediyemizle devamlı irtibat halinde olmalarını istiyoruz. Bu yoğunlukta. Herkes birbirine yardımcı olsun. Herkesin şimdiden bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram sonrası süreçte yoğunluğun devam etmesini diliyoruz' dedi.