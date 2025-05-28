Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler

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Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
28.05.2025 18:32
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Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta denetimi sırasında başlayan motosiklet tartışması kavgaya dönüştü. İşletmesinin önüne motosiklet park edildiğini iddia eden iki kardeş, bir esnafı darp etti. Baygınlık geçiren esnaf hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta denetimi sırasında motosiklet parkı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş, bir esnafı darp ederken o anları güvenlik kamerası kaydetti.

MOTOSİKLET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta ekipleri caddede yaptıkları denetimde kaldırımda park halinde bulunan motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine M.Y., tanıdığı bir kişiye ait motosikleti alarak bölgedeki bir işletmenin yanındaki boş alana park etti.

Bodrum'da Motosiklet Parkı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Motosikletin park edildiği alanın yanındaki işletmenin sahibi Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S., duruma tepki gösterek motosikleti M.Y.'nin kendi iş yerinin önüne bıraktı. İki taraf arasında kısa sürede başlayan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Z.Ş.S. tartışma sırasında M.Y.'ye saldırarak yumruk attı, kardeşi Y.S. ise kavgayı ayırmaya çalışanlara tekme atarak müdahale etti.

Bodrum'da Motosiklet Parkı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren M.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan M.Y., kendisine saldıran iki kardeşten şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bodrum'da Motosiklet Parkı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan darp anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • engin7976744:
    bu ayıların Bodrum mavisinde işi ne… hayvan barınağına kapatın rezil yaratıkları… 19 1 Yanıtla
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