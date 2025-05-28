Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta denetimi sırasında motosiklet parkı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş, bir esnafı darp ederken o anları güvenlik kamerası kaydetti.

MOTOSİKLET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta ekipleri caddede yaptıkları denetimde kaldırımda park halinde bulunan motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine M.Y., tanıdığı bir kişiye ait motosikleti alarak bölgedeki bir işletmenin yanındaki boş alana park etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Motosikletin park edildiği alanın yanındaki işletmenin sahibi Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S., duruma tepki gösterek motosikleti M.Y.'nin kendi iş yerinin önüne bıraktı. İki taraf arasında kısa sürede başlayan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Z.Ş.S. tartışma sırasında M.Y.'ye saldırarak yumruk attı, kardeşi Y.S. ise kavgayı ayırmaya çalışanlara tekme atarak müdahale etti.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren M.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan M.Y., kendisine saldıran iki kardeşten şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan darp anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.