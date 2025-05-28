Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi - Son Dakika
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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze\'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
28.05.2025 08:04
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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze\'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
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ABD ve israil destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın yardım dağıtımına başladığını duyurmasının ardından, güney Gazze'deki dağıtım noktasında yaşananlar büyük tepki çekti. Havadan çekilen fotoğrafta, tel örgülerle bölünmüş kafes benzeri alanlarda bekletilen Filistinliler görülüyor. Bu görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından Nazi Almanyası'nda çekilen sembolik bir fotoğrafa benzetildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Filistinlilere yardım ulaştırmak için dağıtım merkezi kuruldu. Yardımların başlamasıyla binlerce Gazzeli bölgeye akın etti.

Ancak kalabalık karşısında kontrolü kaybeden silahlı ekipler önce yardım operasyonunu bir süreliğine durdurma kararı aldı. Gazze İnsani Yardım Vakfı, yaptığı açıklamada insan seli nedeniyle görevlilerin geri çekildiğini belirtti.

Ancak çekilme sırasında silahların ateşlendiği duyuldu. Gazze'deki yönetim, açılan ateşte bazı sivillerin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu ise uyarı atışı yapıldığını ve sivillerin hedef alınmadığını öne sürdü.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampına benzetildi

BAŞKA BİR YARDIM NOKTASINDA ÖLENLER OLDU

Benzer bir olay Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de yaşandı. İsrail askerleri yardımların dağıtıldığı bir mahallede ateş açtı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

İSRAİL ZAFİYETİ KABUL ETTİ

İsrail Başbakanlık ofisi'nden de olaya ilişkin açıklama geldi. Yardımların başındaki İsrail silahlı güçlerinin kontrolü bir an için kaybettiği itiraf edildi.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ: YARDIM NOKTASINDA AÇILAN ATEŞTE SİVİLLER YARALANDI

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan, İsrail'in yürüttüğünü iddia ettiği insani yardım sürecinin tamamen çöktüğünü gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlı yardımlar için kurulan bu merkezler, İsrail'in sistematik bir aç bırakma ve toplumu parçalama politikasının bir parçasıdır. Yardım dağıtım süreci, kasıtlı olarak oluşturulan insani krizi kötüleştirmiştir ve soykırım suçunun bir uzantısıdır."

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampına benzetildi

BM: GÖRÜNTÜLER YÜREK PARÇALAYICI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan dağıtım noktalarından birinin etrafından gelen videoyu izliyoruz ve açıkçası bu görüntüler en hafif tabirle yürek parçalayıcı." ifadesine yer verdi.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampına benzetildi

NAZİ KAMPLARI BENZETMESİ

İsrail'in desteklediği yardım vakfının kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler tepki çekti.

Çok sayıda Filistinlinin kafes şeklindeki tel örgülerle ayrılmış bölümlerde bekletildiğinin görüldüğü kareler, Nazi Almanyası'nın Auschwitz Toplama Kampı'nda 1945'te çekilen sembolik bir fotoğrafa benzetildi.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampına benzetildi

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ YARDIM KURULUŞU

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampına benzetildi

İSRAİL, YARDIM VAKFI MASKESİYLE FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE Mİ ZORLUYOR?

Mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleyen İsrail'in, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adlı kuruluş yoluyla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı planladığı belirtiliyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak, yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusu açlığa sürüklüyor.

Tel Aviv hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verildi. Oysa Gazze'nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampına benzetildi

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Son Dakika Dünya Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Görmüş:
    Helak olacaksın, sonun felaket olacak Rabbim o günleri bize gösterirmi bilmiyorum ama başka bi sonun yok itrail 26 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    ekepe liler bu olayları protesto etmek için siz Eminönü önünde balık ekmek yemek için toplannalım 3 17 Yanıtla
  • 6490203:
    şu hallere bak ya bu çağda bunların yaşanması kopsun artık kıyamet ölelim hepimiz 8 0 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı:
    nerede Müslüman liderler nerede hepsi etek giysin 1 0 Yanıtla
  • ender3316:
    dünya lideri erdoğan niye birley yapamıyor ha 0 1 Yanıtla
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