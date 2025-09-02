Tatvan'da Samanyolu Fotoğraf Şöleni - Son Dakika
Tatvan'da Samanyolu Fotoğraf Şöleni

Tatvan\'da Samanyolu Fotoğraf Şöleni
02.09.2025 01:37  Güncelleme: 08:39
Tatvan'da doğa fotoğrafçıları, eski Van Yolu'nda Samanyolu'nu muhteşem şekilde görüntüledi.

Tatvan'da doğa fotoğrafçılığı yapan Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerinde bulunan Bolalan ve İncekaya köyü arasındaki, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen bölgede gece çekimleri yaptı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Tarihi kalıntıların fon oluşturduğu çekimlerde Samanyolu'nun gökyüzündeki ihtişamı adeta görsel bir şölen sundu.

GÖRENLER BÜYÜLENDİ

Fotoğrafçılar tarafından uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen görüntüler, hem gökyüzü meraklılarını hem de sanatseverleri büyüledi.

Kaynak: İHA

