TAV Havalimanları'ndan Erişilebilirlik Atılımı - Son Dakika
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Yerel

TAV Havalimanları'ndan Erişilebilirlik Atılımı

TAV Havalimanları\'ndan Erişilebilirlik Atılımı
11.06.2025 11:22
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TAV Havalimanları, web sitelerini özel gereksinimli bireyler için daha erişilebilir hale getirdi.

TAV Havalimanları, iştiraki TAV Technologies ve yapay zeka tabanlı erişilebilirlik çözümleri sunan yerli girişim B'inclusive işbirliğiyle, web sitelerini özel gereksinimli bireyler için daha erişilebilir hale getirdi. Yeni uygulama sayesinde, görme engeli bulunan, az gören, renk körlüğü veya disleksiye sahip kullanıcılar, kendilerine özel erişim menüsü aracılığıyla içeriklere daha kolay ve bağımsız bir şekilde ulaşabilecek.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, herkes için en iyi seyahat deneyimini sunma hedefiyle hayata geçirdiği çalışmalara dijital kapsayıcılık odağında bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, TAV Havalimanları ve TAV Technologies'in kurumsal web siteleriyle birlikte; Ankara Esenboğa, Gazipaşa- Alanya, İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum, Enfidha-Hammamet, Monastir Habib Bourguiba, Batum ve Tiflis havalimanlarının web sitelerinde erişilebilirlik özellikleri devreye alındı.

TAV Havalimanları CIO'su ve TAV Technologies CEO'su Kerem Öztürk, "TAV Havalimanları olarak işlettiğimiz tüm havalimanlarında yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Her yolcumuzun eşit hizmete erişimini temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Kurumsal değerlerimiz arasında yer alan sorumluluk ve karşılıklı saygı doğrultusunda, Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Hakkaniyet ilkelerini kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyoruz. Bu ilkeleri yalnızca havalimanlarımızda değil, paydaşlarımızla iletişime geçtiğimiz her alanda işimizin merkezine koyuyoruz. Tüm yolcularımız için erişilebilir, duyarlı ve kapsayıcı çözümler sunmak amacıyla iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Web sitelerinde devreye alınan erişilebilirlik özellikleri, ekran okuyucu uyumlu yapı, yüksek kontrast ve renk körlüğü seçenekleri, disleksi dostu yazı tipleri, yazı boyutunu kişiselleştirme imkanı, sadece klavye ile tam navigasyon, dikkat dağıtıcı görsel efektleri durdurma ve sadeleştirilmiş dil modu gibi fonksiyonları içeriyor. Web sitelerine entegre edilen sabit erişilebilirlik menüsü sayesinde, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre görüntüleme tercihlerini kolaylıkla ayarlayabiliyor.

TAV Havalimanları aynı zamanda 2023 yılından bu yana, görme engelli yolculara yönelik olarak WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile işbirliği içinde çalışıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de işletilen Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında, görme engelli yolcular mobil uygulama aracılığıyla profesyonel asistanlardan betimleme ve yönlendirme desteği alabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TAV Havalimanları'ndan Erişilebilirlik Atılımı - Son Dakika

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