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Tavşanlı'daki turizm çalıştayında bölgenin turizmi incelendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde turizm çalıştayı gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ortaklığı ile turizm çalıştayı yapıldı.

Göbel Termal Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayın ilk gününde, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Boz, Doç. Dr. Uğur Ceylan ( Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), Prof. Dr. Özlem Köroğlu (Balıkesir Üniversitesi), Prof. Dr. F. Özlem Güzel (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Canan Tanrısever (Kastamonu Üniversitesi), Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), Doç. Dr. Hande Akyurt Kurnaz (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Doç. Dr. Nalan Albuz (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi) ve Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Profesör Doktor Erkan Fidan katıldı. Tavşanlı'dan siyasi parti ve STK temsilcileri de çalıştayda yer aldı.

Çalıştayda, Tavşanlı'nın turizm potansiyelini değerlendirmek ve geliştirmek için birçok önemli konu ele alındı. Diğer illerden gelen doçent ve profesörler Tavşanlı'nın farklı yerlerini gezerek mevcut durumları ve eksiklikleri yerinde inceledi.

Çalıştaya katılan akademisyenler ve uzmanlar, Tavşanlı'nın turizmde daha ileriye gitmesi için yapılması gerekenleri tartıştı. Bu kapsamda, doğal güzelliklerin korunması, kültürel mirasın tanıtılması ve turizm altyapısının geliştirilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Çalıştayda, turizmin yeri ve Tavşanlı'ya katkıları da değerlendirildi. Katılımcılar, Tavşanlı'nın sahip olduğu termal kaynakların ve tarihi mekanların tanıtımının artırılması gerektiğini vurguladı.