Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı - Son Dakika
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Yerel

Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı

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Tayland'da bir kişi sokak satıcısından aldığı dondurmanın içinde yılan kalıntıları buldu. Uzmanlar yılanın hafif zehirli bir tür olduğunu belirtirken; sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, mide bulandırdı.

06.03.2025 21:14  Güncelleme: 21:38
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Güney Asya ülkesi Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı.

MİĞDE BULANDIRDI

Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" dedi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler ise mide bulandırdı:

Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı

UZMANLAR: YILAN ZEHİRLİ

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

DONDURMAYI İADE ETMİŞ

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu. Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.

Tayland\'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Trabzon:
    10 bahtlık dondurmadan takım elbise çıkacak değil yaa 7 2 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Senin Türkçeni sevsinler; “Mide” olmuş “Miğde”!?? 4 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    hayvan sevenler yokmuymus orada, 1 0 Yanıtla
  • Furkan Duman:
    Niğde diye okudum Miğde nedir ya.. 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Sen bak şimdi sneakice diye dondurma çikarsa insanlar yalamak sıraya girer.... 0 0 Yanıtla
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