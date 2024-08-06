TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olmak İçin Lahey'e Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olmak İçin Lahey'e Gidiyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı 'Soykırım' davasına müdahillik için Lahey'e gideceklerini bildirdi. Başvuru dosyası yarın teslim edilecek.

06.08.2024 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "Soykırım" davasına müdahillik için TBMM Hukuk Heyeti olarak Lahey'e gideceklerini, yarın başvuru dosyasını teslim edeceklerini bildirdi.

TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından Uluslararası Adalet Divanı'ndaki "Soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru dosyalarını teslim etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine gitti. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel ve ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Lahey'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini, kadın çocuk demeden 40 bin kişinin ölümüne sebep olduğunu ve bu durumun tüm dünyanın bildiğini hatırlatan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, dava sürecine ilişkin bilgiler de verdi. Yüksel, "29 Aralık'ta Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açmış olduğu 'Soykırım' davası, Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava. Biz de ilk andan itibaren Türkiye olarak bu davaya müdahil olacağımızı ilan etmiştik ve 31 Mayıs'ta Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na nota verilerek bu davaya müdahil olacağımız resmi olarak kayıt altına almıştık. Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanı'nın bundan önceki soykırım davaları olmak üzere uluslararası ceza mahkemeleri olmak üzere, keza aynı şekilde bütün bunları çalışarak. Bilgi, belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık. Yarın TBMM Hukuk Heyeti olarak, heyette Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Başkanımız İstanbul Milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyonu üyemiz, Denizli Milletvekili Cahit Özkan olmak üzere Lahey'e gideceğiz. Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da Uluslararası Adalet Divanı'nda dilekçemizi sunacağız" diye konuştu.

"Hazırladığımız dilekçe, İsrail'e dokunulamaz algısını ve soykırımın ortadan kalkmasını sağlayacak"

Cüneyt Yüksel 'in ardından söz alan, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Tabii burada daha önce sunulan dilekçelere ek olarak Türkiye'nin görüşlerini ifade edeceğiz. İsrail'in yargılanmasının son derece önemli olduğunu ifade ettiğimiz bu süreçte inşallah İsrail'in soykırımdan ceza alması için Türkiye olarak üzerimize düşen katkıyı yapmış olacağız. Tabii süreç içerisinde hem ülke olarak bizim ifade ettiğimiz gibi sunduğumuz deliller, hem de diğer ülkelerin söylediği ifade ettiği hususları destekler mahiyette ifadeler. Daha önceki verilmiş Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararlara atıflarla Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz. Son derece kapsamlı bir çalışma neticesinde hazırlanmış bu dilekçeyi İnşallah Ülkemiz adına teslim edeceğiz yarın. Uluslararası kamuoyunda olan cezasızlık, İsrail'e dokunulamaz algısının ortadan kalkmasını ve soykırımın ortadan kalkmasını sağlayacak. Biz bu konuda güveniyoruz. Hem dosyamıza güveniyoruz hem de adalet anlayışı içerisinde adalet sistemi içerisinde ve diğer bütün alanlarda olduğu gibi İsrail'e karşı atılacak bütün adımları gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

tbmm adalet komisyonu, İsmail Emrah Karayel, Cüneyt Yüksel, Güney Afrika, Milletvekili, istanbul, İsrail, Lahey, Uluslararası, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olmak İçin Lahey'e Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olmak İçin Lahey'e Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement