TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu Adliyeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu Adliyeyi Ziyaret Etti

TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu Adliyeyi Ziyaret Etti

Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na ziyaret düzenledi.

11.02.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu beraberindeki heyet, İstanbul Anadolu Adalet Sarayına ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Kadına Şiddet Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu beraberindeki heyet ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayına ziyaret programı düzenledi. Program kapsamında heyet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Eren Dedekli'nin sunum konuşması gerçekleşti. Komisyon heyeti ziyaretinin ardından adliyeden ayrıldı.

Gerçekleştirilen ziyarete, komisyon üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Ankara milletvekili Aliye Timisi Ersever, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Budun, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve uzmanlar katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Anadolu Adalet Sarayı, Politika, istanbul, Başsavcı, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu Adliyeyi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:02:40. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu Adliyeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.